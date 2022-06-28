Ürdün'ün zehirli gaz taşıyan tank patladı: 12 kişi hayatını kaybetti, 260 kişi yaralı - Son Dakika
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Ürdün'ün zehirli gaz taşıyan tank patladı: 12 kişi hayatını kaybetti, 260 kişi yaralı

28.06.2022 10:48

Ürdün'ün Akabe Limanı'nda yükleme esnasında zehirli gaz taşıyan tank yere düşerek patladı. Patlama sonrası zehirli gazın havaya yayılması ile birlikte 12 kişi yaşamını yitirdi, 260 kişi yaralandı.

Ürdün'de zehirli gaz sızıntısı meydana geldi. Akabe kentindeki limanda nakliye sırasında zehirli gazla dolu bir tank düşerek patladı. Havaya yayılan zehirli gaz nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti, 260 kişi ise yaralandı. Gaz sızıntısının meydana geldiği bölgeye uzman ekiplerin yönlendirildiği aktarıldı.

PATLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Limandaki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, zehirli gaz dolu tankın vinç yardımı ile nakliye için gemiye yüklendiği sırada vinçten kurtularak yere düştüğü ve patlamanın etkisi ile havaya sarı tonlarında bir gazın yayıldığı görüldü.

ABD'DEN ÜRDÜN'E DESTEK

Öte yandan, ABD'nin Amman Büyükelçisi Henry T. Wooster, Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan açıklamasında, ABD'nin olayla mücadelede Ürdün'ü desteklemeye hazır olduğunu belirtti. Açıklamasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Wooster, "Bu trajedi ile başa çıkmak için Ürdün hükümetini desteklemeye hazırız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Ürdün'ün zehirli gaz taşıyan tank patladı: 12 kişi hayatını kaybetti, 260 kişi yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ürdün'ün zehirli gaz taşıyan tank patladı: 12 kişi hayatını kaybetti, 260 kişi yaralı - Son Dakika
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