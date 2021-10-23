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Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı - Son Dakika

Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı

23.10.2021 11:29

Adriana isimli temizlik görevlisi kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla herkesi ürküttü. Adriana, temizlik yaptığı boş hastane odasında ayak izlerine rastladı. Boş odada son kalan hastanın öldüğü iddia ediliyor. Videoyu izleyenler büyük şaşkınlık yaşadı.

TikTok üzerinden paylaşılan bir video, sosyal medyada çok konuşuldu. Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Adriana isimli kadın tarafından paylaşılan videoda, yerlerdeki ayak izleri görülüyor. Adriana, boş odada temizlik yaptıktan sonra kendiliğinden ayak izleri belirdiğini anlattı.

"GÖZLERİME İNANAMADIM"

Adriana, her zaman yaptığı gibi boş odaları yeni gelecek hastalar için temizlediği sırada daha önce hiç karşılaşmadığı bir olay yaşadığını söyledi. Çünkü kadının temizlediği yerler kirlenmişti. Adriana, "Odada başka biri olmadığına emin misin" şeklindeki soruya ise "Kesinlikle" diye yanıt verdi.

"ODANIN SAHİBİ ÖLDÜ" İDDİASI

Olayla ilgili asıl tüyler ürperten detay ise odanın sahibinin öldüğü söylentisi. TikTok gönderisinin altına yapılan yorumlarda, olayın gerçek olduğu ve odanın önceki sahibinin öldüğü şeklinde ifadeler kullanıldı. Ancak konuyla ilgili hem hastaneye yönetiminden hem de Adriana'dan yeni açıklama gelmedi.

Hastanede ürküten olay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı
Hastanede ürküten olay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı

Ölü, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı - Son Dakika
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