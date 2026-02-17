"Ütü yanığı" baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

"Ütü yanığı" baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

"Ütü yanığı" baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı
17.02.2026 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ütü yanığı baskısıyla tasarlanan bir gömlek 1.139 dolar (Yaklaşık 49 bin 800 TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Vatandaşlar, tasarımı tiye alan yüzlerce yorum yaptı.

Moda dünyasında dikkat çeken tasarımlara bir yenisi daha eklendi. Bir marka, üzerinde "ütü yanığı" izlenimi veren baskı bulunan gömleği 1.139 dolar fiyatla satışa sundu. Güncel kurla yaklaşık 49 bin 800 TL'ye denk gelen fiyat, kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı.

'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Gerçek bir ütü yanığını andıran koyu iz detayıyla hazırlanan tasarım, bazı kullanıcılar tarafından yaratıcı bulunurken, çok sayıda kişi fiyat ve konsepti eleştirdi. Özellikle Türkiye'de sosyal medya kullanıcıları gömlekle ilgili esprili paylaşımlar yaptı.

"AYNISINI BEDAVAYA YAPARIM"

"Annem yaptı", "Aynısını bedavaya yaparım", "Kocamın gömleğini yakıp bu markadan aldım demem yok mu", "Annemin çeyizlik ütüsünün performansı" gibi yorumlar kısa sürede viral oldu. Pek çok kullanıcı, evde yanlışlıkla oluşan bir ütü yanığının yüksek fiyatlı bir moda ürününe dönüşmesini ironik bulduğunu dile getirdi.

'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Son dönemde lüks markaların "yırtık", "eskitilmiş" ya da "kusurlu" görünümlü tasarımları yüksek fiyatlarla piyasaya sürmesi, moda dünyasında sık sık tartışma konusu oluyor. Ütü yanığı baskılı gömlek de bu tartışmalara yeni bir örnek olarak gösterildi.

Sosyal Medya, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Dünya, Moda, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u ziyaret etti Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti
Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül’ün sözleri yürekleri dağladı Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı

14:13
Talisca’nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 14:42:07. #7.11#
SON DAKİKA: "Ütü yanığı" baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.