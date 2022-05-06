Uyuşturucu İzleme Merkezi raporu: AB'de 2020'de 10,5 milyar euroluk kokain tüketildi - Son Dakika
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Uyuşturucu İzleme Merkezi raporu: AB'de 2020'de 10,5 milyar euroluk kokain tüketildi

06.05.2022 19:03
Uyuşturucu İzleme Merkezi raporu: AB'de 2020'de 10,5 milyar euroluk kokain tüketildi

Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı Europol ve AB'ye bağlı Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) yayımladığı rapora göre Avrupa'da önceki üç yılda olduğu gibi 2020'de de rekor miktarda kokain ele geçirildi.

Avrupa Birliği'nin yayımladığı bir raporda Avrupa'da kokain ve metamfetamin pazarının yükselişe geçtiği uyarısı yapıldı.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol ve AB'ye bağlı Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) yayımladığı rapora göre Avrupa'da önceki üç yılda olduğu gibi 2020'de de rekor miktarda kokain ele geçirildi.

Raporda AB ülkeleriyle Norveç ve Türkiye'de ele geçirilen toplam kokain miktarının 214,6 ton olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Avrupa Birliği, daha fazla çeşitlilik içeren daha dinamik bir uyuşturucu pazarıyla karşı karşıya. Bu pazar, Avrupalı ve uluslararası kriminal grupların yakın iş birliğine dayanıyor."

EMCDDA Direktörü Alexis Goosdeel da açıklamasında "Pazarın böyle bir nitelik kazanması, rekor seviyede uyuşturucu arzı, şiddet, yolsuzluk ve sağlık sorunlarının artmasıyla sonuçlandı" dedi.

Covid-19 pandemisinin uyuşturucu pazarını sarsmadığı belirtilen raporda, deniz yoluyla kokain kaçakçılığının salgın öncesindeki seviyesinde olduğuna dikkat çekildi.

Kokain Avrupa Birliği'nde esrarın ardından en çok tüketilen uyuşturucu türü.

Rapora göre AB'de 2020'de 10,5 milyar euroluk kokain tüketildi.

'14 milyon kişi kokain denedi'

Raporda AB'de yaşları 15 ile 65 arasında değişen 14 milyon kişinin kokain denediğinin tahmin edildiği vurgulanıyor.

Polis 2020'de kokainin çoğunu Belçika, Hollanda ve İspanya'da ele geçirdi. Bu uyuşturucunun daha çok Kolombiya, Bolivya ve Peru'da üretildiği belirtiliyor.

Dünyanın en yaygın kullanılan sentetik uyarıcı ilacı olan metamfetaminin ise "Avrupa uyuşturucu pazarında görece küçük bir payı" olduğu ancak son verilerin "büyüyen bir tehlikeye işaret ettiğine" dikkat çekiliyor.

2010 ile 2020 yılları arasında Avrupa Birliği'nde metamfetamin ele geçirilen operasyonların miktarı iki katına çıktı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı da yüzde 477 artarak 2,2 tona yükseldi.

Avrupa'da daha önce metamfetamin daha çok Çek Cumhuriyeti ve komşu ülkelerde "mutfak" laboratuvarlarında üretiliyordu. Ama bu uyuşturucu şimdi Hollanda ve Belçika'da sanayi ölçekli laboratuvarlarda üretilmeye başlandı.

Raporda "Kristal metamfetamin, Avrupa uyuşturucu pazarında istemediğimiz bir uyuşturucu ve yaygınlaşması, akut toksisite, psikotik nöbet, çoklu uyuşturucu kullanımı ve ölüm gibi riskler nedenlyle kaygı verici" deniyor.

Belçika, Fransa ve İspanya'da uyuşturucu kaçakçıları arasındaki rekabetin tırmandığı ve bunun çatışma, cinayet ve insan kaçırma olaylarını artırdığı belirtilen raporda AB için yolsuzluğun önemli bir tehdit olduğu, suç şebekelerinin yaklaşık yüzde 60'ının bu sayede işlerini kolaylaştırdığı vurgulanıyor.

Uyuşturucu İzleme Merkezi raporu: AB'de 2020'de 10,5 milyar euroluk kokain tüketildi
Uyuşturucu İzleme Merkezi raporu: AB'de 2020'de 10,5 milyar euroluk kokain tüketildi
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Son Dakika Dünya Uyuşturucu İzleme Merkezi raporu: AB'de 2020'de 10,5 milyar euroluk kokain tüketildi - Son Dakika

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