Valensiya Sel İçin 31 Milyar İstedi

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VALENSİYA, sel sonrası bölgedeki zararı karşılamak için 31 milyar 402 milyon avro istedi.

İspanya'da selin etkili olduğu Valensiya bölgesinin özerk yönetim hükümeti, zararın karşılanması ve kentin yeniden inşası için merkezi hükümetten 31 milyar 402 milyon avro talep etti.

Valensiya Özerk Hükümet Başkanı Carlos Munoz yaptığı açıklamada, Valensiya'da 50'den fazla ilçeyi vuran selin yarattığı ekonomik zararın karşılanması ve yeniden inşa için 136 maddelik eylem planı hazırladıklarını ve merkezi hükümetten 31 milyar 402 milyon avroluk yardım paketi talep ettiklerini söyledi.

Munoz, afetzedelerin gelir vergisinin ikinci taksit ödemelerinin askıya alındığını belirterek, felaketten etkilenen her aileye acilen 6 bin avroluk hibe desteği verileceğini ve ilk ödemelerin hafta sonuna kadar başlayacağını duyurdu.