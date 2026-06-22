Vance: İran ile Görüşmelerde İlerleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vance: İran ile Görüşmelerde İlerleme

Vance: İran ile Görüşmelerde İlerleme
22.06.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın IAEA müfettişlerini davet edeceğini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yürütülen görüşmelerde önemli mesafe katettiklerini ve İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini yeniden davet etmeyi kabul ettiğini bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile müzakereleri sürdürdükleri İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Vance, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) müfettişlerini yeniden davet etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Vance, nükleer müfettişlerin ne zaman göreve başlayacağına ilişkin soruya, 'Muhtemelen bu hafta, hatta bugün itibarıyla' yanıtını verdi.

Nihai anlaşmanın başarılı olması için güçlü bir temel attıklarını söyleyen Vance, teknik seviyedeki müzakerelerin önümüzdeki haftalar ve günlerde devam edeceğini aktardı.

Vance, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu vurgulayarak, bölgesel bir ateşkes arzu ettiklerini dile getirdi. Lübnan konusunda ise taraflar arasında uygun koordinasyonun sağlanmasını istediklerinin altını çizen Vance, "Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını durdurmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Vance: İran ile Görüşmelerde İlerleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
Anlaşma tamam: Amedspor’a milli kaleci geliyor Anlaşma tamam: Amedspor'a milli kaleci geliyor
Trump, İngiltere Başbakanı Starmer’ın istifa edeceğini duyurdu Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifa edeceğini duyurdu
Icardi’nin kabusu olmuştu Süper Lig’in eski takımına imza atıyor Icardi'nin kabusu olmuştu! Süper Lig'in eski takımına imza atıyor
İsrail’in BM Temsilcisi ile BM yetkilisi arasında “Cinsel şiddet“ tartışması çıktı İsrail’in BM Temsilcisi ile BM yetkilisi arasında "Cinsel şiddet" tartışması çıktı

15:02
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
14:29
Bomba iddia Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
Bomba iddia! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
14:05
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı
"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
13:28
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
13:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı Babadan Aleyna Kalaycıoğlu’na zor soru
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru
13:10
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 15:31:42. #7.12#
SON DAKİKA: Vance: İran ile Görüşmelerde İlerleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.