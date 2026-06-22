Vance: İran ile Görüşmelerde İlerleme

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yürütülen görüşmelerde önemli mesafe katettiklerini ve İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini yeniden davet etmeyi kabul ettiğini bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile müzakereleri sürdürdükleri İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Vance, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) müfettişlerini yeniden davet etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Vance, nükleer müfettişlerin ne zaman göreve başlayacağına ilişkin soruya, 'Muhtemelen bu hafta, hatta bugün itibarıyla' yanıtını verdi.

Nihai anlaşmanın başarılı olması için güçlü bir temel attıklarını söyleyen Vance, teknik seviyedeki müzakerelerin önümüzdeki haftalar ve günlerde devam edeceğini aktardı.

Vance, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu vurgulayarak, bölgesel bir ateşkes arzu ettiklerini dile getirdi. Lübnan konusunda ise taraflar arasında uygun koordinasyonun sağlanmasını istediklerinin altını çizen Vance, "Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını durdurmasını istiyoruz" dedi.