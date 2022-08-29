Bu kadarı pes dedirtti! New York'ta bir vatandaş eylem yapan vegan aktivistlerin karşısına geçip şiş kebap yedi

ABD'nin New York şehrinde skandal bir olay yaşandı. Hayvan hakları savunucuları gösteri yaptı. Hayvanların kesilmesini istemeyen vegan aktivistler pankart ve megafonlarla seslerini duyurmaya çalıştı.

VEGAN AKTİVİSTLERİN KARŞISINDA KEBAP YEDİ

Elinde kebapla gruba yaklaşan bir Amerikalı ise dikkat çeken hareketlere imza attı. Vegan aktivistlerin karşısına geçip şiş kebap yedi.

Bunun üzerine şiş kebap yiyen vatandaş, büyük bir tepkiye maruz kaldı. Vegan gruptan bir kişi şiş kebap yiyen kişiye sitemde bulundu. Vegan aktivist, karşısında şiş kebap yiyen kişiye şu sözleri söyledi. "Hayvanları öldürmek sana iyi hissettiriyor. Kan yüzüne bulaştı." dedi.

"ET YEMEK SENİ İYİ HİSSETTİRİYOR"

Amerikalı vatandaş, vegan grubun önünde yemek yemeye devam etti. Ancak vatandaş veganların karşısında et yedikçe vegan aktivistler deliye döndü. Tepki gösteren aktivist, "Et yiyorsun. Ellerinde kan var. Bu seni iyi hissettiriyor." ifadeleriyle tepkisini sürdürdü. Kebap yemeyi sürdüren Amerikalı ise bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Twitter'dan paylaşılan videoya kısa sürede beğeni ve yorum geldi. Paylaşılan video sosyal medyayı ikiye böldü.Yorumlar arasında en dikkat çeken, "Kadın fakirlikten yakarıyor, et girmeyen eve dert girermiş", "Vegan beslenmekten akıl sağlığını yitirmiş bir kadın" ve "Hayvan hakları aktivistlerinin önünde şiş kebap gömüyor. Bir de bitmesin diye yalıyor" ifadeleri yer aldı.