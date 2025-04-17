Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak - Son Dakika
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Dünya

Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak

Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak

Dünyada birçok ülke turist çekebilmek için büyük gayret gösterirken İtalya'nın Venedik bölgesi aşırı turistlere karşı önlem alıyor. Bu kapsamda yoğunluğu azaltmak isteyen kent yönetimi, kente gelmek isteyen ziyaretçilerden 5 euro alınmasına yönelik uygulamayı tekrar gündeme getirdi.

17.04.2025 09:38
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Venedik yönetimi, şehrin tarihi ve kültürel mirasını korumak için çok konuşulan önlemini yine devreye alıyor. İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kenti, şehri günübirlik ziyarete gelen turistlere yönelik 25 Nisan 2024 tarihinde 5 euroluk 'giriş ücreti' uygulaması başlatmıştı.

Temmuz 2024'te sonlandırılan deneme uygulamasının ardından yarın itibariyle 'giriş ücreti' (18 Nisan 2025) uygulaması yeniden başlayacak. Bu yılki uygulamanın en önemli yeniliği ise son anda günübirlik gezi yapmak isteyenlerden iki katı ücret alınacak olması.

ŞEHİR TURİSTLER ÜZERİNDEN REKOR GELİR ELDE ETTİ

Aşırı turizmle mücadele için bu uygulamayı başlatan Venedik, dünyada giriş ücreti alan ilk büyük turizm şehri olmuştu. Bu uygulamanın şehri ziyaret edenlerin sayısına pek bir etkisi olmasa da beklenen daha fazla para kazanıldı. Geçen yıl 29 günde kent merkezine giriş ücreti ödemesi gereken yaklaşık 440 bin kişi girişi yaptı ve toplamda 2.4 milyon euro civarı gelir elde edildi. Bu yıl, çevrimiçi olarak da ödenebilen bu ücret 5 euro olarak kalacak, ancak seyahatten üç gün önce alınan biletlerin fiyatı iki katına çıkacak.

ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ

Venedik'te bir gecelik konaklama yapacaklar ve 14 yaş altındaki çocuklar 5 euroluk giriş ücretini ödemiyor. Bölge sakinleri ya da kentte çalışanlar ve eğitim alanlar gibi bazı kategoriler ücretten muaf tutuldu. Geçen sene Venedik ve bölgesine rekor sayıda ziyaretçi geldi, şehrin tarihi merkezini ziyarete gelen 3,9 milyondan fazla kişi gece konakladı. Diğer yandan her yıl yaklaşık 30 milyon kişi Venedik'i ziyaret ediyor.

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Son Dakika Dünya Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bahattin Karakaş:
    Biz de bu uygulamayı İstanbul için başlatmamız gerekiyor. 9 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    bizim turızım sezonu berbat başladı bu sene iyi değil Türkiye için ama fiyatlar çok yüksek tursıte bile yüksek geliyor fiyatlar euro 85 dolar 80 tl falan olmalıdır adamlar bedava tatil yapsın anca oyle geliyorlar 8 1 Yanıtla
  • SERKAN 06:
    Ben oraya gidip gezebilsem 50 Euro da veririm 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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