Venezuela\'da Deprem Can Kaybı 2,595\'e Yükseldi

VENEZUELA Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 595'e yükseldiğini bildirdi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, başkent Caracas'taki La Carlota Hava Üssü'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkede yaşanan iki büyük depreme ilişkin açıklamada bulundu. 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 595'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 12 bin 400'e ulaştığını kaydeden Rodriguez, sahada 33 farklı ülkeden arama kurtarma ekiplerinin görev yaptığını belirtti.

Rodriguez, depremlerin ardından uluslararası diplomasi trafiği yürüttüğünü söyleyerek, "İlk saatlerde 72 devlet ve hükümet başkanından telefon aldım" ifadesini kullandı.