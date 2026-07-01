Venezuela\'da Deprem Felaketi: 1943 Ölü

VENEZUELA'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1943'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Rodriguez, afette hayatını kaybedenlerin sayısının 1943'e, yaralı sayısının 10 bin 571'e yükseldiğini belirtti.