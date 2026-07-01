Venezuela'da Deprem Felaketi: 1943 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela'da Deprem Felaketi: 1943 Ölü

Venezuela\'da Deprem Felaketi: 1943 Ölü
01.07.2026 08:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'daki 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde ölü sayısı 1943'e, yaralı sayısı 10,571'e yükseldi.

VENEZUELA'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1943'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Rodriguez, afette hayatını kaybedenlerin sayısının 1943'e, yaralı sayısının 10 bin 571'e yükseldiğini belirtti.

Kaynak: DHA

Uluslararası, Venezuela, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venezuela'da Deprem Felaketi: 1943 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında üçüncü duruşma Kardeşi: Ben de bugün acıyla güleceğim Ayşe Tokyaz cinayeti davasında üçüncü duruşma! Kardeşi: Ben de bugün acıyla güleceğim
NATO Parlamenter Zirvesi’ne katılan meclis başkanları Baykar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan meclis başkanları Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti
Kadıköy’de bina yıkımı sırasında göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı Kadıköy'de bina yıkımı sırasında göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Terim’e: Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e: Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak

08:03
Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci’den dikkat çeken paylaşım
Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım
07:51
Tarihte bir ilk Doların tahtı sallanıyor
Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor
07:23
İstanbul’da infial yaratan görüntü Silahını vatandaşlara doğrulttu
İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu
07:13
Bugün başlıyor İşte Türkiye’de hayatı değiştirecek 3 yeni uygulama
Bugün başlıyor! İşte Türkiye'de hayatı değiştirecek 3 yeni uygulama
07:04
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı
06:53
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan atama Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 08:34:28. #.0.5#
SON DAKİKA: Venezuela'da Deprem Felaketi: 1943 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.