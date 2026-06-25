Venezuela'da Depremde Can Kaybı 164'e Yükseldi

(ANKARA) - Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez meydana gelen iki büyük depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 164'e yükseldiğini açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, daha önce ülkenin kuzeyindeki La Guaira eyaletinin depremlerden en ağır etkilenen bölge olduğunu açıklamış ve bölgeyi "felaket bölgesi" olarak nitelendirmişti. Bölgede onlarca bina ve La Guaira kıyısındaki 10 katlı Hotel Eduard yıkıldı.

Yetkililer, başkent Karakas ile Caracas'ın kuzeyindeki La Guaira eyaletinde çöken binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

BİNLERCE KİŞİ GECEYİDIŞARIDA GEÇİRDİ

Karakas'ın Los Palos Grandes semti başta olmak üzere birçok bölgede yüzlerce kişi artçı sarsıntı korkusuyla geceyi meydanlarda, sokaklarda ve araçlarında geçirdi. Bölge sakinleri, sevdiklerinden haber beklerken kurtarma çalışmalarını da yakından takip ediyor. Chacao Belediye Başkanı Gustavo Duque, ilçede en az 11 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İNTERNET VE ELEKTRİK KESİNTİLERİ BİLGİ AKIŞINI ZORLAŞTIRIYOR

Depremlerin ardından ülkede internet bağlantısı ve elektrik altyapısında da ciddi aksaklıklar yaşanıyor. İnternet izleme kuruluşu NetBlocks, bağlantı kapasitesinin depremin ardından normal seviyenin yüzde 59'una kadar düştüğünü, daha sonra ise kısmen toparlanarak yüzde 77 seviyesine yükseldiğini açıkladı. Kuruluş, elektrik kesintileri ve altyapı hasarının kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.