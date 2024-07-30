Venezuela'da Seçim Sonuçlarına Karşı Protestolar: En Az Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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(ANKARA) - Venezuela'da Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) açıkladığı seçim sonuçlarına karşı yapılan protestolara güvenlik güçlerinin müdalesi sonucu en az bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Muhalefet ise adayları Edmondo Gonzalez'in Nicolas Maduro'dan iki kat fazla oy aldığını belirterek halkı salı günü zafer kutlamasına çağırdı.

Venezuela'da devlet başkanlığı seçimlerinin ardından Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE), Nicolas Maduro'nun zaferini resmi olarak ilan etmesinden sonra çok sayıda Venezuelalı sonuçları protesto etmek için sokağa çıktı. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ana muhalefet lideri Maria Corina Machado ve muhalafet partilerinin ortak adayı Edmondo Gonzalez, ortak basın açıklamasında, seçimleri kazandıklarına dair kanıtları olduğunu belirterek, Venezuela halkını salı günü zaferlerini kutlamaya çağırdı

Venezuela halkı, seçim sonuçlarına tepkili

Venezuela medyasında yer alan haberlere göre, başkent Karakas'ta barışçıl olarak başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu arbedeye dönerken, ülke genelinde de tepkilere yol açtı. Binlerce Venezuelalı, bu durumu protesto etmek için sokağa çıktı. Güvenlik güçleri ise, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken; bazı protestocular, güvenlik güçlerine karşı taş ve benzeri cisimler fırlattı. Bunun üzerine, çıkan arbedelerde bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Machado ve Gonzalez, ellerinde seçimleri kazandıklarına dair kanıt olduğunu söyledi

Öte yandan, Gonzalez ve muhalefet lideri Maria Corina Machado, gazetecilere yaptıkları açıklamada, seçimlere ait sayım döküm cetvellerinin yüzde 70'inden fazlasını elde ettiklerini belirtti. Machado, muhalefetin elindeki sayımların, Maduro için toplam 2,75 milyon, rakibi Gonzalez için ise 6,27 milyon oy gösterdiğini söyledi.

Kendisinin Maduro'dan iki kat fazla oy aldığını söyleyen Gonzalez, "Size gerçeğin sakinliğiyle sesleniyorum. Elimizde kategorik ve matematiksel olarak geri döndürülemez zaferimizi gösteren çeteleler var" dedi. Machado ve Gonzalez, Maduro'nun zaferini ilan etmesinden sonra, protesto gösterileri düzenleyen halkı, sakin olmaya çağırdı ve sonuçları kutlamak amacıyla salı günü saat 11: 00'de toplanmak için davet etti.

Venezuela Şiddet Gözlemevi: "Ülkede, 23 eyaletin 20'sinde, 180'den fazla protesto gösterisi düzenlendi"

Sivil toplum örgütü olan Venezuela Şiddet Gözlemevi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ülkenin 23 eyaletinin 20'sinde 180'den fazla protesto gösterisi düzenlendiğini bildirerek, "Paramiliter kolektifler ve güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen çok sayıda baskı ve şiddet eylemi rapor edildi" ifadelerini kullandı.

Maduro: "Bu durumla nasıl baş edeceğimizi ve şiddet yanlılarını nasıl alt edeceğimizi biliyoruz"

Öte yandan, Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) milletvekili ve Maduro'nun kampanya yöneticisi Jorge Rodriguez, parti taraftarlarını, hükümeti desteklemek için Miraflores başkanlık sarayına yapılacak yürüyüşlere katılmaya çağırdı. Gonzalez ise, Rodriguez'in bu çağrısını "muhalefete yönelik şiddeti körüklemek" olarak nitelendirdi.

Maduro ise pazartesi günü yaptığı konuşmasında, hükümetinin "Bu durumla nasıl baş edeceğini ve şiddet yanlılarını nasıl alt edeceğini bildiğini" söylemesi dikkati çekerken konuşmasında, "barışı desteklediğini" de belirtti.

ABD ve Avrupa Birliği, oylar "şeffaflık ilkesine" dayanarak sayılması gerekli dedi

ABD ve Avrupa Birliği'ndeki ülkeler, Venezuela seçimlerindeki oyların "şeffaflık ilkesine" dayanarak tam olarak sayılması ve resmi olarak açıklanmasına çağrıda bulunurken, Amerikan Devletleri Örgütü'nün 12 üye ülkesi çarşamba günü seçimleri görüşmek üzere bir araya geleceği bildirildi.

Türkiye'den Venezuela seçimlerine yönelik açıklama

Türkiye'de ise, Türkiye-Venezuela Parlementolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili olan Serkan Bayram, seçimlerin ardından bir kez daha devlet başkanı seçilen Maduro'yu tebrik etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, TBMM ve Yüksek Seçim Kurumu (YSK) üyelerinden oluşan bir heyetle Venezuela'daki oy kullanma sürecini takip ettiklerini belirten Bayram, bu sürecin "şeffaf" olarak yürütüldüğünü gözlemlediklerini bildirdi. Gonzalez'in seçildikten sonra Türkiye ile yapılan anlaşmaları gözden geçireceğine yönelik açıklamalarını eleştiren Bayram, Türkiye ve Venezuela arasındaki ticaret hacminin gelişmekte olduğuna değindi.

Türkiye- Venezuela ticari ilişkileri

Geçen ayın başında Maduro, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Venezuela arasında "petrokimya, gaz, altın ve madencilik" alanlarında anlaşmalar yapıldığını açıklamıştı. Buna göre Venezuela yeren basınında çıkan haberlerde de ülkenin güneyindeki Aragua eyaletinde, Türk şirketinin anlaşma kapsamında altın ve maden faaliyetleri yüreteceği belirtilmişti.

Bunun yanı sıra, Türkiye-Venezuela dış ticaret hacminin, kısa dönemde 3 milyar dolar ve uzun vadede 5 milyar dolara çıkartılmak üzere ülke politikası olarak planlandığı belirtilirken, 26-28 Eylül'de Karakas'ta Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın ikincisinin düzenleneceği kaydedildi.