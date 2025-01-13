Venezuela\'da Muhalif Lider Machado\'dan Trump\'a Teşekkür

Dünya

VENEZUELA'da muhalif lider Machado, Donald Trump'a, demokrasi mücadelesine destek verdiği için teşekkür etti.

Maria Corina Machado, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, muhalefetin başkan adayı Edmundo Gonzalez'e destek açıklamasında bulunan Trump'a şükranlarını sundu. Machado, Trump'ın Venezuela'daki demokrasi mücadelesine verdiği desteği takdir ettiklerini belirterek, "Başkan Trump, Venezuela halkı olağanüstü bir cesaretle, korkuya ve acımasız baskıya karşı durarak bir araya geldi. İktidara tutunmak ve adaletten kaçmak isteyen suç rejimini reddetmek için birleşti. Maduro ve suç ortakları başarısız olacak. Bizler, özgürlük ve onur arayışımızda kararlıyız" dedi.

Machado, açıklamasında Trump'a teşekkür ederek, "Güvenliğim için zamanında ve kararlı bir şekilde gösterdiğiniz ilgi bir dönüm noktası oldu. Seçilmiş Devlet Başkanı Edmundo Gonzalez liderliğinde Venezuela, her zamankinden daha güçlü, daha özgür ve daha birlik içinde yükselecek. Amerika kıtası için bir istikrar ve güç feneri haline gelecek. İkimiz de özgürlüğün galip geleceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.