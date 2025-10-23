Venezuela'da uçak kazası: 2 ölü - Son Dakika
Dünya

Venezuela'da uçak kazası: 2 ölü

Venezuela\'da uçak kazası: 2 ölü
23.10.2025 13:59
Paramillo Havalimanı'nda düşen küçük uçakta 2 kişi hayatını kaybetti, inceleme başlatıldı.

Venezuela'daki Paramillo Havalimanı'nda küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Venezuela'nın Tachira eyaletindeki Paramillo Havalimanı'nda küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal Sivil Havacılık Enstitüsü, ilgili protokollerin devreye sokulduğunu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: DHA

Dünya

SON DAKİKA: Venezuela'da uçak kazası: 2 ölü - Son Dakika
