Venezuela'daki Depremler İçin Taziye Mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Venezuela'da meydana gelen depremlerin yol açtığı can kayıpları nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Venezuela'da meydana gelen depremlerin yol açtığı çok sayıda can kaybı ve ciddi maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Venezuela halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Karakas Büyükelçiliğimiz vatandaşlarımızla temas halinde olup durumları yakından takip edilmektedir. Türkiye, bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır" ifadelerine yer verildi.