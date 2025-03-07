Vezüv'de Cama Dönüşen Beyin Keşfi - Son Dakika
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Vezüv'de Cama Dönüşen Beyin Keşfi

Vezüv\'de Cama Dönüşen Beyin Keşfi

Bilim insanları, Vezüv patlamasında ölen bir adamın beyninin camlaştığını keşfetti.

07.03.2025 20:18
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Bilim insanları, yaklaşık 2000 yıl önce İtalya'daki Vezüv Yanardağı patlamasında ölen bir adamın aşırı sıcak kül bulutu içinde cama dönüşen beyninin korunduğunu keşfetti.

Camı 2020 yılında bulan bilim insanları fosilleşmiş bir beyin olduğunu tahmin etmiş, ancak nasıl oluştuğunu bulamamışlardı.

Kafatasının içinde bezelye boyutunda siyah cam parçaları bulunan 20'li yaşlardaki kurban, Milattan Sonra 79 yılında günümüzde Napoli kentinin bulunduğu bölgedeki yanardağ patlamasında ölmüştü.

Bilim insanları, yaklaşık 510 santigrat derece sıcaklığındaki bir kül bulutunun beyni sarmaladığını, ardından da çok hızlı bir şekilde soğuyarak beyni cama dönüştürdüğünü düşünüyor.

Bu, insan dokusunun ya da herhangi bir organik maddenin doğal yollarla cama dönüştüğü gözlemlenen ilk vaka.

Roma Tre Üniversitesi'nden Profesör Guido Giordano, "Beynin cama dönüşmesi için yeniden oluşturduğumuz çok özel koşullar ışığında benzer başka kalıntılar olması çok zor ama imkansız değil" diyor.

Prof. Giordano bunun "özel bir bulgu" olduğunu ekliyor.

Genç adam yatağının içinde ölmüş

Beynin sahibi erkek, Herkulaneum Antik Roma kentinin ana caddesindeki Collegium binasında bulunan yatağının içinde ölmüş.

Bilim insanlarının bulduğu parçacıkların boyutları 1-2 santimetre ile birkaç milimetre arasında değişiyor.

Vezüv'deki dev patlama Herkulaneum ile yakınlarındaki 20.000 kadar kişinin yaşadığı Pompeii kentini tamamen kaplamıştı. Bunlardan neredeyse 1.500 kişinin kalıntılarına ulaşılmış durumda.

Bilim insanları artık Vezüv'den patlama öncesinde çıkan sıcak kül bulutunun muhtemelen ölümlerin çoğuna sebep olduğunu düşünüyor.

Hızla hareket eden bir sıcak gaz ve volkanik madde akıntısı, yani volkanik akıntı da kül bulutunun ardından gelerek bölgeyi tamamen kaplamıştı.

Uzmanlar genç adamın beynini kül bulutunun cama çevirmiş olabileceğini düşünüyor zira volkanik akıntı yeterince ısınmış veya yeterince hızlı soğumuş olamaz.

Cam oluşumu çok özel sıcaklık koşulları gerektiriyor ve çok nadiren doğal olarak gerçekleşiyor.

Bir maddenin cama dönüşmesi için madde ile çevresi arasında devasa bir sıcaklık farklı olması gerekiyor.

Maddenin sıvı halinin katılaştığında kristalleşmemesi için yeterince hızlı soğuması ve çevresinden çok daha yüksek bir sıcaklıkta olması gerekiyor.

Bilim insanları X ışınları ve elektron mikroskobu kullanarak yarattıkları görsellerde, beynin hızla soğumadan önce en az 510 santigrat kadar ısındığı sonucuna vardılar.

Erkeğin vücudunun başka hiçbir yerinin cama dönüştüğü düşünülmüyor.

Yalnızca bir miktar sıvı içeren maddeler cama dönüşebilir, yani kemikleri camlaşmış olamaz.

Diğer yumuşak dokuları da muhtemelen cama dönüşecek kadar soğumadan sıcaklık tarafından yok edildi.

Bilim insanları kafatasının beyni bir miktar koruduğuna inanıyor.

Bu araştırma hakemli bilim dergisi Scientific Reports'ta yayımlandı.

Kaynak: BBC

Kültür Sanat, Yanardağ, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Vezüv'de Cama Dönüşen Beyin Keşfi - Son Dakika

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