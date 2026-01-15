Video yayınladılar! CIA, o ülkeden ajan arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Video yayınladılar! CIA, o ülkeden ajan arıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Video yayınladılar! CIA, o ülkeden ajan arıyor
15.01.2026 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Video yayınladılar! CIA, o ülkeden ajan arıyor
Haber Videosu

ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı CIA, Çin vatandaşlarını CIA'e teşkilata katılmaya çağıran video yayınladı. Videoda CIA ile tespit edilmeden iletişim kurmanın adım adım yöntemleri anlatılırken, videoda "CIA, Çin hakkında gerçeği bilmek istiyor; gerçeği bilen ve söyleyebilecek insanları arıyoruz." ifadeleri yer aldı.

ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA), Çin vatandaşlarını kuruma bilgi sızdırmaya davet eden video yayınladı. Mandarin dilinde hazırlanan videolarda, potansiyel muhbirlerin kimliklerini ele vermeden teşkilatla nasıl iletişim kurabilecekleri adım adım anlatılıyor.

VİDEODA, NASIL YAKALANMAYACAKLARI ANLATILDI

CIA, özellikle Çin'in dijital takip sistemine yakalanmamak için Dark Web (Karanlık Ağ) ve güvenli VPN hatlarının kullanılması gerektiğini vurguluyor. "Gerçeği bilen ve söyleyebilecek insanlar arıyoruz" mesajıyla servis edilen kampanya, CIA'nın Çin içindeki insan istihbaratı ağını güçlendirmeyi hedefliyor.

Güncel, Dünya, CIA, Son Dakika

Son Dakika Dünya Video yayınladılar! CIA, o ülkeden ajan arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

22:58
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
21:19
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
21:11
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 00:33:41. #7.11#
SON DAKİKA: Video yayınladılar! CIA, o ülkeden ajan arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.