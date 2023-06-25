Wagner'in Rusya'daki darbe girişimiyle ilgili 1 Temmuz iddiası! Anlaşmaya günler kala isyan çıkarmış

Önceki gün Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in Rusya'da başlattığı darbe girişimi Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun devreye girmesiyle sona ererken, kâr amacı gütmeyen ISW isimli düşünce kuruluşunun ortaya attığı iddia büyük ses getirdi. Rusya'da 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzensiz güçlerin hükümet ile anlaşma imzalaması zorunluluğunun Prigojin'i rahatsız ettiği ve bu sebeple isyan çıkardığı öne sürüldü.

"BAKANLIK YAZIŞMALARINI GÖRMÜŞ OLABİLİR"

Hazırlanan raporda, "Prigojin, Wagner de dahil olmak üzere bütün düzensiz güçlerin Rus hükümeti ile sözleşme yapacağına dair Rusya Savunma Bakanlığı yazışmalarını görmüş olabilir. Bu da onun siyasi ve şahsi hayatta kalma mücadelesinde varoluş tehdidi haline geldi" iddiası öne sürüldü.

"TEK BİR ŞANSI KALMIŞTI"

Raporda, "Wagner grubunu bağımsız bir güç olarak tutmak için tek yolun Rusya Savunma Bakanlığı karşısında bir hareket başlatma kumarı olduğunu düşündü" yorumu yapıldı.