Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in de içinde bulunduğu iddia edilen özel bir uçak, Moskova yakınlarında düştü. Uçağın düştüğü anlara ait cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Moskova yakınlarında düşen uçağın hava savunma sistemi tarafından vurulduğu iddiaları ortalıkta dolaşırken, bölge halkı tarafından çekilen amatör görüntülerde, uçağın düşmeden önce alev topuna dönüştüğü görüldü.
Bölge halkının çektiği görüntüler, uçağın enkazının yayıldığı alanı da gözler önüne serdi.
Son Dakika › Dünya › Wagner lideri Prigojin'i taşıdığı iddia edilen uçağın düştüğü anlar görüntülendi - Son Dakika