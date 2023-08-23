Wagner lideri Prigojin'i taşıdığı iddia edilen uçağın düştüğü anlar görüntülendi - Son Dakika

Wagner lideri Prigojin'i taşıdığı iddia edilen uçağın düştüğü anlar görüntülendi

Son Güncelleme: 23.08.2023 20:47

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in de içinde bulunduğu iddia edilen özel bir uçak, Moskova yakınlarında düştü. Uçağın düştüğü anlara ait cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in de içinde bulunduğu iddia edilen özel bir uçak, Moskova yakınlarında düştü. Uçağın düştüğü anlara ait cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İLE VURULDU" İDDİASI

Moskova yakınlarında düşen uçağın hava savunma sistemi tarafından vurulduğu iddiaları ortalıkta dolaşırken, bölge halkı tarafından çekilen amatör görüntülerde, uçağın düşmeden önce alev topuna dönüştüğü görüldü.

ENKAZ GENİŞ ALANA YAYILDI

Bölge halkının çektiği görüntüler, uçağın enkazının yayıldığı alanı da gözler önüne serdi.

Wagner, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Wagner lideri Prigojin'i taşıdığı iddia edilen uçağın düştüğü anlar görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
21:19 Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamıyor
21:00 Putin'in yıllar önce verdiği röportaj yeniden gündem oldu: Affetmeyeceğim tek bir şey var
20:55 Son Dakika: Aslan Avrupa sahnesinde! Molde-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
20:36 Wagner lideri Prigojin'i taşıdığı iddia edilen uçağın düştüğü anlar görüntülendi
20:13 Son Dakika! Wagner lideri Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu düşünülen özel uçak Moskova yakınlarında düştü: 10 ölü
19:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale'deki orman yangına ilişkin açıklama: Yayılması durduruldu
19:43 A Milli Kadın Voleybol Takımı Yunanistan'a set vermedi
19:34 İsmail Kartal, Altay hakkındaki kararını verdi
19:29 Soğanlı Vadisi turist akınına uğradı
19:07 Alman hükümeti, çifte vatandaşlık imkanını herkese tanıyacak yasa tasarısını onayladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2023 21:23:23. #1.11#
SON DAKİKA: Wagner lideri Prigojin'i taşıdığı iddia edilen uçağın düştüğü anlar görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement