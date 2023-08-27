Prigojin'in eski röportajı ortalığı karıştırdı! Havada parçalanan bir uçaktan bahsetmiş - Son Dakika

Prigojin'in eski röportajı ortalığı karıştırdı! Havada parçalanan bir uçaktan bahsetmiş

Prigojin\'in eski röportajı ortalığı karıştırdı! Havada parçalanan bir uçaktan bahsetmiş
Son Güncelleme: 27.08.2023 12:03

Rusya'nın Tver kentinde düşen jette 9 kişiyle birlikte hayatını kaybettiği açıklanan Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in nisan ayında verdiği bir röportajda ülkesine yalan söylemektense öldürülmeyi tercih ettiğini söylediği ve havada parçalara ayrılan bir uçaktan bahsettiği ortaya çıktı. Söz konusu ifadeler Prigojin'in ölmediği yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.

Uçak kazasında öldüğü açıklanan Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in nisan ayında verdiği bir röportajdaki ifadeleri, paralı askerin ölmediği yönündeki iddiaları iyice köpürttü. Prigojin demecinde ülkesine yalan söylemektense öldürülmeyi tercih ettiğini söylemiş ve havada parçalara ayrılan bir uçaktan bahsetmiş.

UÇAK KAZASINDA 9 KİŞİYLE BİRLİKTE ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin ve beraberindeki dokuz kişiyi taşıyan özel bir uçağın 23 Ağustos Çarşamba akşamı Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düştüğü, uçaktaki 10 kişinin de öldüğü açıklanmıştı. Prigojin'in haziran ayında Rusya yönetimine karşı silahlı ayaklanma girişimi nedeniyle yaşanan olayda Kremlin'in dahli olabileceği iddia edilmiş, Kremlin ise bu iddiaların 'tamamen yalan olduğunu' söylemişti.

Wagner lideri Prigojin'in eski röportajı ortalığı karıştırdı! Havada parçalanan bir uçaktan bahsetmiş

"BENİ ÖLDÜRÜN DAHA İYİ"

Prigojin söz konusu isyan öncesinde, 29 Nisan'da yayınlanan röportajında Rusya'nın savunma müesses nizamının doğruyu söyleyenleri yavaş yavaş uzaklaştırdığını, Rusya'nın bu sebeple bir felaketin eşiğinde olduğunu iddia ettiği ortaya çıktı. Wagner'e yakın "Gri Bölge" (Grey Zone) isimli Telegram kanalında yayınlanan klipte, Prigojin'in, "Bugün, kaynama noktasına ulaştık. Neden mi bu kadar dürüst konuşuyorum? Bu ülkede yaşamaya devam edecek o insanlardan önce hakkım yok çünkü. Onlara yalan söyleniyor. Beni öldürün daha iyi" ifadelerini kullandığı görüldü.

Wagner lideri Prigojin'in eski röportajı ortalığı karıştırdı! Havada parçalanan bir uçaktan bahsetmiş
Yevgeniy Prigojin.

"UÇAK HAVADA PARÇALARA AYRILIR"

Yevgeniy Prigojin, videonun devamında ise şöyle konuşmuş "Ama yalan söylemeyeceğim. Dürüstçe söylemeliyim ki Rusya bir felaketin eşiğinde. Eğer bu dişli çarklar bugün düzeltilmezse sonra uçak havada parçalara ayrılır."

PRİGOJİN ÖLMEDİ Mİ?

Prigojin'in röportajında kullandığı ifadeler çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından "O hala hayatta", "Prigojin ölmedi" şeklinde yorumlandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Dünya

Yevgeniy Prigojin, Wagner, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prigojin'in eski röportajı ortalığı karıştırdı! Havada parçalanan bir uçaktan bahsetmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prigojin'in eski röportajı ortalığı karıştırdı! Havada parçalanan bir uçaktan bahsetmiş - Son Dakika
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