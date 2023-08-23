Uçak kazasında ölen Prigojin, Kremlin'e tehditler savurduğu bu videoyla akıllarda kaldı - Son Dakika

Uçak kazasında ölen Prigojin, Kremlin'e tehditler savurduğu bu videoyla akıllarda kaldı

Uçak kazasında ölen Prigojin, Kremlin\'e tehditler savurduğu bu videoyla akıllarda kaldı
Son Güncelleme: 23.08.2023 22:14

Rus paralı asker grubu Wagner'in yöneticisi Yevgeniy Prigojin, Rusya-Ukrayna savaşında öldürülen ve kendi savaşçıları olduğunu iddia ettiği çok sayıda askerin cesetlerinin önünde bir video yayınlamış ve Rus askeri liderlerine küfürler etmişti. Prigojin'in o videosu, uçağının düşmesi sonrası yeniden gündem oldu.

Rus paralı asker grubu Wagner'in yöneticisi Yevgeniy Prigojin, geçtiğimiz mayıs ayında Telegram'dan paylaştığı bir videoda Rus askeri liderlerine ağır hakaretler etmişti. Prigojin'in o videosu yeniden gündeme geldi.

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Prigojin yayınladığı videoda, "İhtiyacımız olan mühimmatın yüzde 70'inden yoksunuz" ifadelerini kullanan Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı General Valeri Gerasimov'a seslenmişti. Prigojin, videoda arkasındaki cesetleri göstererek "Kanları hala taze. Onlar, buraya gönüllü olarak geldiler ve siz lüks ofislerinizde şişman kediler gibi oturabilesiniz diye ölüyorlar" demişti.

O VİDEO YENİDEN GÜNDEM OLDU

Wagner liderinin mayıs ayındaki videosu, uçağının düşmesi sonrası yeniden gündem oldu.

Wagner, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uçak kazasında ölen Prigojin, Kremlin'e tehditler savurduğu bu videoyla akıllarda kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uçak kazasında ölen Prigojin, Kremlin'e tehditler savurduğu bu videoyla akıllarda kaldı - Son Dakika
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