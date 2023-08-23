Uçak kazasında ölen Prigojin, Kremlin\'e tehditler savurduğu bu videoyla akıllarda kaldı

Rus paralı asker grubu Wagner'in yöneticisi Yevgeniy Prigojin, geçtiğimiz mayıs ayında Telegram'dan paylaştığı bir videoda Rus askeri liderlerine ağır hakaretler etmişti. Prigojin'in o videosu yeniden gündeme geldi.

RUS SAVUNMA BAKANI VE GENELKURMAY BAŞKANI'NA SERT İFADELER KULLANMIŞTI

Prigojin yayınladığı videoda, "İhtiyacımız olan mühimmatın yüzde 70'inden yoksunuz" ifadelerini kullanan Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı General Valeri Gerasimov'a seslenmişti. Prigojin, videoda arkasındaki cesetleri göstererek "Kanları hala taze. Onlar, buraya gönüllü olarak geldiler ve siz lüks ofislerinizde şişman kediler gibi oturabilesiniz diye ölüyorlar" demişti.

O VİDEO YENİDEN GÜNDEM OLDU

Wagner liderinin mayıs ayındaki videosu, uçağının düşmesi sonrası yeniden gündem oldu.