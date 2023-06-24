Wagner savaşçıları Rostov sokaklarında - Son Dakika
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Wagner savaşçıları Rostov sokaklarında

24.06.2023 15:26

Rus paralı asker grubu Wagner, Ukrayna savaşında kritik öneme sahip Rostov bölgesindeki birçok noktaya zırhlı araçlarını konuşlandırdı. Wagner savaşçılarının Ukrayna savaşında operasyon yürüten Rusya Güney Askeri Bölge Komutanlığına ait karargahın bulunduğu Rostov bölgesindeki hareketliliği sürüyor. Bölgede yer alan Rostov-on-Don kentinde Rus ordusuna karşı çatışma hazırlığı içerisinde olduğu görülen Wagner savaşçıları, cadde ve sokaklara zırhlı araçlar konuşlandırdı. Rus ordusuna ait onlarca aracın ise Rostov'a doğru ilerlediği aktarılıyor. Rostov'daki bazı siviller ise Rus ordusu ile Wagner arasındaki yaşanabilecek çatışmalardan kaçınmak için evlerini terk etmeye başladı.

- Wagner savaşçıları Rostov sokaklarında

ROSTOV ON DON - Rus paralı asker grubu Wagner, Ukrayna savaşında kritik öneme sahip Rostov bölgesindeki birçok noktaya zırhlı araçlarını konuşlandırdı.

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in Rus ordusuna karşı başlattığı isyan devam ediyor. Wagner savaşçılarının Ukrayna savaşında operasyon yürüten Rusya Güney Askeri Bölge Komutanlığına ait karargahın bulunduğu Rostov bölgesindeki hareketliliği sürüyor. Bölgede yer alan Rostov-on-Don kentinde Rus ordusuna karşı çatışma hazırlığı içerisinde olduğu görülen Wagner savaşçıları, cadde ve sokaklara zırhlı araçlar konuşlandırdı. Güney Askeri Bölge Komutanlığı karargah binasını kuşatan Wagner savaşçılarının diğer bazı kamu binalarında da kontrol sağladığı belirtildi.

Rus ordusuna ait onlarca aracın ise Rostov'a doğru ilerlediği aktarılıyor.

Halktan Wagner'a tepki

Rostov sokaklarına çıkan sivillerden bazıları ise Wagner savaşçılarına tepki gösterdi. Bisikletiyle Wagner savaşçılarının yanına gelen bir sivil, "Senin de bir vicdanın var. Anavatanın savunucusu musunuz, değil misiniz? Savunucuysanız neden burada ortalığı karıştırıyorsunuz" dedi.

Rostov'daki bazı siviller ise Rus ordusu ile Wagner arasındaki yaşanabilecek çatışmalardan kaçınmak için evlerini terk etmeye başladı. M-4 karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı trafikte kalan sivillere su ulaştırdı. Yapılan açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Rostov birimleri yollarda acil yardım desteği sağlıyor. Ekipler şuanda Kamensk-Shakhtinsky bölgesinde ve Millerovsky yönünde çalışma sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun oluştuğu bölgelere şişeler halinde içme suyu ve 3 su tankeri gönderildi" ifadeleri kullanıldı. Zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması uyarısı yapılarak, "İtfaiye ve operasyonel kurtarma ekiplerinden oluşan 5 ekip, gerginlik olan bölgelerdeki durumu yakından takip ediyor ve gerektiğinde yardım ulaştırıyor. Bölgenin acil müdahale uzmanları bölge sakinlerinden gerekli olmadıkça kritik öneme sahip yollara çıkmamasını tavsiye ediyor" denildi.

Kaynak: İHA
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