 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elon Musk'ın uyuşturucu kullanımı şirketleri rahatsız ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Elon Musk'ın uyuşturucu kullanımı şirketleri rahatsız ediyor

Wall Street Journal'ın iddialarına göre, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın uyuşturucu kullanımı, şirket yöneticileri arasında endişe yarattı. Musk'ın uyuşturucu kullanımının şirketlere zarar verebileceği endişesiyle bazı yöneticiler, gizlilik sözleşmesini ihlal ederek bu durumu gün yüzüne çıkardılar. Musk'ın avukatı Alex Spiro, müvekkilinin düzenli olarak uyuşturucu testine girdiğini ve bu testlerden temiz çıktığını savunuyor.

Elon Musk\'ın uyuşturucu kullanımı şirketleri rahatsız ediyor
08.01.2024 - 14:10,  Güncelleme: 14:13
Abone Ol

Wall Street Journal, dünyanın en zengin ismi Elon Musk'ın uyuşturucu kullandığı iddialarının, Tesla ve SpaceX yöneticileri arasında rahatsızlık yarattığını yazdı. Musk'ın uyuşturucu kullanımının şirketlere zarar verebileceği endişesiyle bazı yöneticiler, gizlilik sözleşmesini ihlal ederek bu durumu gün yüzüne çıkardılar. İddialara göre, Musk'ın düzenlediği partilerde defalarca kez uyuşturucu kullandığı belirtiliyor; bu iddiaları destekleyen tanıklar, gizlilik sözleşmesi imzaladıklarını ve partilere katılırken telefonlarını teslim ettiklerini ifade ediyorlar.

Henüz Elon Musk tarafından bu çarpıcı iddialara dair bir açıklama gelmedi. Ancak, Musk'ın avukatı Alex Spiro, müvekkilinin düzenli olarak uyuşturucu testine girdiğini ve bu testlerden temiz çıktığını savundu. Öte yandan, iddiaların SpaceX'in Washington yönetimiyle imzaladığı 14 milyar dolar değerindeki sözleşmeleri ihlal edebileceği belirtiliyor.

2018 yılında katıldığı bir canlı yayında uyuşturucu kullanması ve daha önceki açıklamalarında bipolar bozukluk ve depresyon nedeniyle sıra dışı davranışlarını açıklaması, Musk'ın kişisel yaşamının kamuoyu tarafından yakından takip edilmesine neden olmuştu. Bu son iddialar, Tesla ve SpaceX gibi dev şirketlerin liderlik pozisyonlarında bulunan Musk'ın iş dünyasındaki etkisini de sorgulatıyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR

Tesla Motors, Elon Musk, Hukuk, Teknoloji, İş Dünyası, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Elon Musk'ın uyuşturucu kullanımı şirketleri rahatsız ediyor - Son Dakika


14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09
5 ilde 'Barbie-Es' fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon

Son Dakika
14:21 Fatih Terim, Panathinaikos ile 2'de 2 yaparak liderliğe yükseldi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:31:22. #1.12#
SON DAKİKA: Elon Musk'ın uyuşturucu kullanımı şirketleri rahatsız ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement