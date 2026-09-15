Wang Yi Fransa'dan AB-Çin ilişkilerinde dengeli rol bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Wang Yi Fransa'dan AB-Çin ilişkilerinde dengeli rol bekliyor

Wang Yi Fransa\'dan AB-Çin ilişkilerinde dengeli rol bekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, AB ile ticari gerilimler ve küresel krizler ele alındı; Wang, korumacılığın Avrupa'da enflasyonu artıracağını savundu.

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Fransız Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot telefon görüşmesinde ikili ilişkileri, Avrupa Birliği ile yaşanan ticari gerilimleri ve bölgesel krizleri ele aldı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'ın telefonda görüştüğü bildirildi. Bakanlar görüşmede ikili ilişkiler, Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan ticari gerilimler ve küresel krizleri ele aldı. Fransa'nın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede iki bakan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri olarak karmaşık uluslararası ortamda stratejik diyaloğu sürdürme ve küresel risklere karşı iş birliğini artırma kararlılığını vurguladı.

'KORUMACILIK AVRUPA'DA ENFLASYONU ARTIRIR'

Pekin ile Brüksel arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Wang, ticari anlaşmazlıkların yapıcı diyalogla çözülmesi gerektiğini ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınılması gerektiğini aktardı. Korumacı politikaların Avrupa'nın rekabet gücünü yükseltmeyeceğini savunan Wang, aksine tüketicilerin uygun fiyatlı ürünlere erişimini engelleyeceğini, enflasyonu tırmandıracağını ve yeşil enerjiye geçiş sürecini aksatacağını ifade etti. Wang Yi, Fransa'dan AB-Çin ilişkilerinin dengelenmesinde rasyonel bir rol oynamasını beklediklerini de söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ise AB ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari zorlukların farkında olduklarını belirterek, ortak çözümler bulunması amacıyla taraflar arasında yapıcı müzakereleri teşvik etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gerilimler değerlendirilirken, Wang Yi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bölgede barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik güvenlik önerilerine ilişkin mevkidaşına bilgi verdi.

Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Ekonomi, Fransa, Dünya, Noel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Wang Yi Fransa'dan AB-Çin ilişkilerinde dengeli rol bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus İHA’sı Polonya sınırında treni vurdu Boris Johnson kıl payı kurtuldu Rus İHA'sı Polonya sınırında treni vurdu! Boris Johnson kıl payı kurtuldu
Karaman’da balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti Karaman’da balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti
Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi O cani gözaltında Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında
Tarsus’ta yasa dışı bahis operasyonunda 42 şüpheli yakalandı, 8 zanlı firari Tarsus'ta yasa dışı bahis operasyonunda 42 şüpheli yakalandı, 8 zanlı firari
Yemen’de Husiler Muha limanını ele geçirip cezaevindeki 210 kişiyi tahliye etti Yemen'de Husiler Muha limanını ele geçirip cezaevindeki 210 kişiyi tahliye etti
Bakan Fidan, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Mustafa ile görüştü Bakan Fidan, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Mustafa ile görüştü

11:40
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
11:13
İş yerinde kahreden olay Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
11:11
Havadan görüntülendi İşte İstanbul’da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
Havadan görüntülendi! İşte İstanbul'da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
11:07
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı Türkiye’den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
11:06
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
10:53
Silivri açıklarında bulunan cesedin ’Tuğberk İmamoğlu’ gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 11:57:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Wang Yi Fransa'dan AB-Çin ilişkilerinde dengeli rol bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement