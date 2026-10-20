Washington'daki Türk Festivali'nde Türkiye-Azerbaycan dostluğu öne çıktı - Son Dakika
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Washington'daki Türk Festivali'nde Türkiye-Azerbaycan dostluğu öne çıktı

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Washington\'daki Türk Festivali\'nde Türkiye-Azerbaycan dostluğu öne çıktı
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Washington'da ATA-DC'nin düzenlediği Türk Festivali'ne on binlerce kişi katıldı. Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Sağlanması Günü'ne denk gelen festivalde Türkiye-Azerbaycan dostluğu öne çıktı; Azerbaycanlılar yoğun ilgi gösterdi, döner stantlarında uzun kuyruklar oluştu.

Haber: Salih ZEKİ

(WASHINGTON) - Washington'da düzenlenen geleneksel Türk Festivali'ne Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Sağlanması Günü'ne denk gelince Azerbaycanlılar yoğun ilgi gösterdi.

Washington Amerikan Türk Derneği (ATA-DC) tarafından düzenlenen Türk Festivali, ABD Kongre Binası (Capitol) ile Beyaz Saray arasındaki Pennsylvania Caddesi'nde gerçekleştirildi. On binlerce kişinin katıldığı festivalde Türk kültürünün tanıtıldığı etkinlikler, geleneksel müzik ve halk oyunları gösterileri düzenlendi.

AZERBAYCAN TÜRKLERİNDEN YOĞUN KATILIM

Bu yıl festivalin öne çıkan mesajı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk oldu. Festivalin Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Sağlanması Günü'ne denk gelmesi nedeniyle Azerbaycanlılar da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Festivalde birlik ve beraberlik görüntüleri sergilendi.

Festival kapsamında üç sanatçı sahne alırken geleneksel şarkılar seslendirildi, halk oyunları gösterileri düzenlendi. Katılımcılar müzik eşliğinde dans ederek kutlamalara eşlik etti.

DÖNERCİLERİN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Festivalin en çok ilgi gören noktalarından biri Türk mutfağının tanıtıldığı yiyecek stantları oldu. Çok sayıda dönercinin yer aldığı festivalde döner stantlarının önündeki uzun kuyruklar gün boyunca devam etti.

Festival alanında dönerin yanı sıra kebap, gözleme ve mantı gibi geleneksel yemekler ile baklava ve lokum gibi Türk tatlıları da ziyaretçilere sunuldu. Türk kahvesi ve çayının ikram edildiği stantlar da Amerikalı ziyaretçilerden ilgi gördü. Közde pişirilen Türk kahvesini deneyen ziyaretçiler, kahve falı etkinliğine de katıldı.

TÜRK EL SANATLARI TANITILDI

Etkinlik alanında kurulan "Türk Pazarı"nda el yapımı çiniler, halı ve kilimler, bakır işçiliği ürünleri ve geleneksel takılar sergilendi. Ziyaretçiler, Türk el sanatlarını yakından inceleme fırsatı buldu.

Festivalde geleneksel ebru sanatı da tanıtılırken çocuklar için yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli atölyeler düzenlendi. Çocuklar, kendileri için hazırlanan etkinlik alanlarında geleneksel sanatlarla tanıştı.

Washington City Paper okurları tarafından daha önce birçok kez "Washington D.C.'nin En İyi Kültürel Festivali" seçilen organizasyon, bu yıl da ABD'de yaşayan Türk ve Azerbaycan toplumlarını Amerikalı ziyaretçilerle bir araya getirdi.

Kaynak: ANKA
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