Xiong'an Yeni Bölgesi, Beşinci Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Xiong'an Yeni Bölgesi, Beşinci Yıl Dönümünü Kutladı

01.04.2022 17:36
Xiong'an Yeni Bölgesi, Beşinci Yıl Dönümünü Kutladı

XIONG'AN, 1 Nisan (Xinhua) — Çin, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin koordineli gelişimini ilerletmek ve Beijing'i ulusal başkent rolü kapsamında gerekli olmayan işlevlerden kurtarmak amacıyla 1 Nisan 2017 yılında Xiong'an Yeni Bölgesi'ni kurma planlarını duyurmuştu. Xiong'an'da 2021 yılının sonu itibarıyla toplam 618,4 milyar yuan (97,2 milyar ABD doları) yatırımla 177 önemli projenin inşaatına başlandı. Bunlardan 60 tanesi tamamlandı. […]

Xiong'an Yeni Bölgesi, Beşinci Yıl Dönümünü Kutladı

XIONG'AN, 1 Nisan (Xinhua) — Çin, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin koordineli gelişimini ilerletmek ve Beijing'i ulusal başkent rolü kapsamında gerekli olmayan işlevlerden kurtarmak amacıyla 1 Nisan 2017 yılında Xiong'an Yeni Bölgesi'ni kurma planlarını duyurmuştu.

Xiong'an Yeni Bölgesi, Beşinci Yıl Dönümünü Kutladı
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Yuerong Parkı görülüyor, 28 Mart 2022. (Fotoğraf: Yang Shiyao/Xinhua)

Xiong'an'da 2021 yılının sonu itibarıyla toplam 618,4 milyar yuan (97,2 milyar ABD doları) yatırımla 177 önemli projenin inşaatına başlandı. Bunlardan 60 tanesi tamamlandı. Şimdiye kadar, kente giden ana yollar, şehiriçi ana caddeler, Ekolojik Koridor ve kentin su sistemi şekillenmiş durumda.

Xiong'an Yeni Bölgesi, Beşinci Yıl Dönümünü Kutladı
Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Rongdong semtinde bulunan akıllı lamba direkleri, 31 Mart 2022. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua)

Xiong'an Yeni Bölgesi, Beşinci Yıl Dönümünü Kutladı
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Rongdong semti görülüyor, 31 Mart 2022. (Fotoğraf: Yang Shiyao/Xinhua)

Xiong'an Yeni Bölgesi, Beşinci Yıl Dönümünü Kutladı
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Yuerong Parkı görülüyor, 28 Mart 2022. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanı: Afganistan, Uluslararası Toplumdan Dışlanmamalı Çin Dışişleri Bakanı: Afganistan, Uluslararası Toplumdan Dışlanmamalı Laos'ta Çin Çayı Toplama Mevsimi Laos'ta Çin Çayı Toplama Mevsimi

Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei, Pekin, Nisan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Xiong'an Yeni Bölgesi, Beşinci Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika


Son Dakika
18:13 Gençlere tavsiye veren Erdoğan: Dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın
18:11 Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir!
18:10 Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi: Karar bana bildirilmedi, ben de sizinle birlikte öğrendim
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
17:57 A Milli Takım'da soyunma odası birbirine girdi! Stefan Kuntz ile futbolcular tartıştı
17:48 Çorum'da yol kenarına atılan soğanları belediye ekipleri imha etti
17:28 Süleyman Soylu, Akşener'i eleştirdi: 6 ay bakanlık yapmış birisi konuşuyor
17:22 Bigadiç Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 liraya yükseltildi
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
16:56 Tüm dünya bu zirveye odaklandı! Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 18:19:55. #1.13#
SON DAKİKA: Xiong'an Yeni Bölgesi, Beşinci Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement