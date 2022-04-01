Xiong'an Yeni Bölgesi, Beşinci Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika

XIONG'AN, 1 Nisan (Xinhua) — Çin, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin koordineli gelişimini ilerletmek ve Beijing'i ulusal başkent rolü kapsamında gerekli olmayan işlevlerden kurtarmak amacıyla 1 Nisan 2017 yılında Xiong'an Yeni Bölgesi'ni kurma planlarını duyurmuştu.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Yuerong Parkı görülüyor, 28 Mart 2022. (Fotoğraf: Yang Shiyao/Xinhua)

Xiong'an'da 2021 yılının sonu itibarıyla toplam 618,4 milyar yuan (97,2 milyar ABD doları) yatırımla 177 önemli projenin inşaatına başlandı. Bunlardan 60 tanesi tamamlandı. Şimdiye kadar, kente giden ana yollar, şehiriçi ana caddeler, Ekolojik Koridor ve kentin su sistemi şekillenmiş durumda.

Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Rongdong semtinde bulunan akıllı lamba direkleri, 31 Mart 2022. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Rongdong semti görülüyor, 31 Mart 2022. (Fotoğraf: Yang Shiyao/Xinhua)