Yaban Hayatı Popülasyonları Tehlikede - Son Dakika
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Dünya

Yaban Hayatı Popülasyonları Tehlikede

Yaban Hayatı Popülasyonları Tehlikede

WWF raporu, yaban hayatının ciddi bir düşüş yaşadığını ve ekosistemlerin tehdit altında olduğunu belirtti.

10.10.2024 12:54
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DÜNYADA son 50 yılda yaban hayatı popülasyonlarında görülen düşüşün 'tehlike altındaki bir sistemi' gösterdiği bildirildi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) iki yılda bir yayınladığı 2024 Yaşayan Gezegen Raporu, 1970-2020 döneminde izlenen yaban hayatı popülasyonlarındaki gerileme nedeniyle gezegenin bazı bölgelerinin doğa kaybı ile iklim değişikliğinin birleşiminden kaynaklanan ve insanlık için ciddi tehditler oluşturan riskli bir dönüm noktasına yaklaştığını ortaya koyuyor.

Londra Zooloji Derneği (ZSL) tarafından rapor kapsamında oluşturulan Yaşayan Gezegen Endeksi'nde son 50 yılda izlenen 5 bin 495 türde yaklaşık 35 bin omurgalı popülasyonu içinde en dikkat çekici düşüş yüzde 85 ile tatlı su nüfusunda görüldü. Bunu yüzde 69 ile kara, yüzde 56 ile deniz popülasyonları izledi. Bölge bazında ise yaban hayati popülasyonunda en keskin düşüş yüzde 95 ile Latin Amerika ve Karayipler'de görüldü. Bu oran Afrika'da yüzde 76, Asya Pasifik'te yüzde 60, Kuzey Amerika'da yüzde 39 ve Orta Asya'da yüzde 35 oldu.

WWF Küresel Direktörü Dr. Kirsten Schuijt, doğanın alarm verdiğini belirterek, "Birbiriyle bağlantılı olan doğa ve iklim krizleri, yaban hayatı ve ekosistemleri son sınırlarına kadar zorlarken, tehlikeli eşik noktaları dünyanın yaşam destek sistemlerini ve toplumların istikrarını tehdit ediyor. Amazon yağmur ormanları ve mercan resifleri gibi son derece değerli ekosistemleri kaybetmenin yol açacağı yıkıcı sonuçlar, dünyanın her yerinde insanları ve doğayı etkileyebilecek nitelikte" dedi.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

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