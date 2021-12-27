Çin'in Hebei eyaletinin Baoding Şehrinde kaydedilen görüntü, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. İsmi açıklanmayan 20'li yaşlardaki genç, yağmurlu havada plastik terliğiyle merdivenlerden inmeye çalıştı.
Önce siyah bir tişört ile merdivenlerden inmeye çalışan genç, ayağının kaymasıyla birlikte kendisini yerde buldu. Elinde telefon olan genç, etrafına baktıktan sonra hemen toparlanıp eve döndü.
Çinli genç, başka günlerde kaydedilen görüntüde bir kez daha plastik banyo terlikleriyle kaygan merdivenlerden inmeye çalıştı. Bu sefer üzerinde siyah bir tişört bulunan genç, ikinci denemesinden de başarıyla ayrılamayarak, yere düştü.
Son Dakika › Dünya › Yağmurlu havada banyo terliğiyle kaygan merdivenden inmeye çalıştı! Sonuç iki denemede de aynı oldu - Son Dakika Dünya