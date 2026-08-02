122 yıl sonra bir ilk: Güney Kore'de sıcaklık rekoru kırıldı - Son Dakika
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122 yıl sonra bir ilk: Güney Kore'de sıcaklık rekoru kırıldı

122 yıl sonra bir ilk: Güney Kore\'de sıcaklık rekoru kırıldı
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Güney Kore'nin Yangsan kentinde son 122 yılın en yüksek sıcaklığı kaydedildi. Ülkenin güneydoğusundaki Yangsan kentinde öğle saatlerinde 40,9 derece ölçülen hava sıcaklığı, gün içinde 42 dereceyi aştı. Bu seviye, kayıtların tutulmaya başlandığı 1904'ten bu yana ülke çapındaki 'en yüksek sıcaklık' olarak kayıtlara geçti.

Güney Kore'nin Yangsan kentinde son 122 yılın en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

122 YIL SONRA REKOR KIRILDI

Güney Kore Meteoroloji İdaresi'nden (KMA) yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Yangsan kentinde öğle saatlerinde 40,9 derece ölçülen hava sıcaklığının gün içinde 42 dereceyi aştığı, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı 1904'ten bu yana ülke çapındaki 'en yüksek sıcaklık' olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. 

122 yıl sonra bir ilk: Güney Kore'de sıcaklık rekoru kırıldı

5 GÜN ÜST ÜSTE YAŞANDI

Kentte üst üste beş gün boyunca 40 derecenin üzerine çıkan yüksek sıcaklıkların her geçen gün daha erken saate çekildiği vurgulanan açıklamada, bu durumun, etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle ısının birikmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

122 yıl sonra bir ilk: Güney Kore'de sıcaklık rekoru kırıldı
Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Güney Kore, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 122 yıl sonra bir ilk: Güney Kore'de sıcaklık rekoru kırıldı - Son Dakika

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