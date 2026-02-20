Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce... - Son Dakika
Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...
20.02.2026 14:49
Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...
Çin'in Beihai kentinde, yasak aşk yaşadığı kadının kocasının eve dönmesi üzerine panikleyen bir erkek pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı ancak trajik bir şekilde yere düştü. İnfial yaratan görüntü ülkede kısa sürede viral oldu.

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Beihai kentinde bir erkek, yasak aşk yaşadığı kadının evine girer girmez kocasının aniden dönmesi üzerine panikleyerek pencereden kaçmaya çalıştı ancak trajik bir şekilde yere düştü; olay yerel güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Olay, Çin'in Beihai kentinde yaşandı. Bir erkek, yasak aşk yaşadığı kadının evine girdiği sırada kadının eşi beklenmedik şekilde eve döndü.

TRAJİK BİR ŞEKİLDE YERE DÜŞTÜ

Kısa süreli panik yaşayan adam, pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı ancak trajik bir şekilde yere düştü. Görüntülerde, pencereden çıkan adamın aşağıya düşmesi ve ardından olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili yerel polis ekipleri inceleme başlattı. Görüntüler sosyal medyada yayılarak dikkat çekti; yaşananlar ciddi bir tartışmanın ardından patlak veren dramatik anları içeriyor.

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...
