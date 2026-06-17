Yaşar Güler Brüksel\'de

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki programının ardından NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Bakan Yaşar Güler'i Brüksel'e gelişinde NATO Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Basat Öztürk, Brüksel Büyükelçimiz Görkem Barış Tantekin, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanı Korgeneral Kemal Turan ve Brüksel Askeri Ataşemiz Albay Ramazan Türkmen karşıladı" ifadeleri kullanıldı.