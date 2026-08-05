Bursa'da ATV'ye otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Bursa'da ATV'ye otomobil çarptı: 1 ölü

Bursa\'da ATV\'ye otomobil çarptı: 1 ölü
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Bursa'da alışverişten dönen Hasan Tozaykurt, hızla giden otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bursa'da marketten alışveriş yaptıktan sonra ATV'siyle yola çıkan Hasan Tozaykurt, iddiaya göre yaklaşık 150 kilometre hızla seyreden otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü kısa sürede yakalanırken, araçta bulunan diğer kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

MARKETTEN ÇIKTIKTAN SONRA FECİ KAZA

Kaza, Bursa'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, marketten alışveriş yaptıktan sonra ATV'siyle yola çıkan Hasan Tozaykurt'a, iddiaya göre Mehmet D. yönetimindeki ve yaklaşık 150 kilometre hızla seyreden otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savrulan Tozaykurt ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Hasan Tozaykurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ KAÇTI, 4 KİLOMETRE UZAKLIKTA YAKALANDI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mehmet D.'nin olay yerinden koşarak kaçtığı öğrenildi.

Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu şüpheli, olay yerinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı.

ARAÇTAKİ DİĞER KİŞİ ARANIYOR

Polis ekipleri, kaza sırasında otomobilin ön yolcu koltuğunda bulunduğu belirlenen kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Acil Durum, Alışveriş, 3. Sayfa, Bursa, Atv, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da ATV'ye otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da ATV'ye otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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