Tatili kabusa döndü! Fenomen isim maymun saldırısına uğradı
Sosyal medya fenomeni Alya Vural, tatil için gittiği Tayland'da maymun saldırısına uğradı. Bel bölgesinden yaralanan Vural'ın yaşadığı panik anları kameraya yansırken, fenomen isim saldırının ardından sağlık durumuna ilişkin paylaşım yaptı.
Sosyal medya fenomeni Alya Vural, tatil için bulunduğu Tayland'da beklenmedik bir olay yaşadı.
Turistik gezi sırasında maymunların bulunduğu bölgede dolaşan Vural, bir maymunun saldırısına uğradı. Görüntülerde maymunun Vural'ın bel bölgesini ısırdığı, fenomen ismin ise büyük panikle uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.
BEL BÖLGESİNDEN YARALANDI
Saldırının ardından bel bölgesinde oluşan yarayı takipçileriyle paylaşan Alya Vural, yaşadığı korkuyu da anlattı. Görüntülerde ısırık izleri ve kızarıklık dikkat çekti.
TAYLAND'DA BENZER OLAYLAR YAŞANIYOR
Tayland'ın maymunların yoğun olarak bulunduğu turistik bölgelerinde benzer olaylar zaman zaman yaşanıyor. Uzmanlar, vahşi maymunlara yaklaşılmaması, beslenmemeleri ve yiyecek taşırken dikkatli olunması konusunda turistleri uyarıyor.
Maymun ısırıkları nedeniyle enfeksiyon riski bulunduğundan, bu tür olayların ardından sağlık kuruluşuna başvurulması ve gerekli tedavinin uygulanması öneriliyor.
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