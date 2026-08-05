Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran'ı çok sert vuracağız - Son Dakika
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Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran'ı çok sert vuracağız

Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran\'ı çok sert vuracağız
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın çok yakında açılacağını belirterek, anlaşma sağlanamaması halinde İran'ın "çok ağır vurulacağını" söyledi. Tahran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayan Trump, diplomatik görüşmelerin sürdüğünü ancak askeri seçeneğin de masada olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda İran ile devam eden diplomatik temaslar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin sert mesajlar verdi.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın kısa süre içinde yeniden uluslararası ticarete açılacağını savunarak, aksi bir senaryoda Washington'ın askeri güç kullanacağını söyledi.

"Boğaz çok yakında açılacak. Aksi halde çok ağır vurulacaklar ve ardından boğaz yine açılacak." ifadelerini kullanan Trump, ABD'nin daha önce İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana planlanan en büyük saldırılardan birini gerçekleştirmeye hazırlandığını ancak İran'ın görüşme talebiyle bunun askıya alındığını öne sürdü.

"İRAN ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAYACAK"

Trump, İran'ın hiçbir koşulda nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, bu taahhüdün olası bir anlaşmanın temel maddelerinden biri olacağını söyledi.

Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini savunan Trump, "Çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Anlaşma yapmak istiyorlar. Ne olacağını göreceğiz. Eğer anlaşma yapmazlarsa bu onlar için çok kötü olacak." dedi.

"ANLAŞMA OLMAZSA ÇOK AĞIR VURULACAKLAR"

Trump, İran'ın müzakere masasından çekilmesi halinde askeri seçeneğin yeniden devreye gireceğini belirterek, "Eğer görüşmelerden çekilirlerse çok ağır vurulacaklar." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin diplomasiye yönelmeden önce kapsamlı bir askeri operasyon planladığını öne süren Trump, müzakerelerin olumlu ilerlediğini ancak askeri seçeneğin masada kalmaya devam ettiğini vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN KRİTİK DİPLOMASİ

Trump'ın açıklamaları, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik diplomatik girişimlerin hız kazandığı bir dönemde geldi. AP'ye göre İran ile Umman arasında boğazdaki ticari geçişlerin yeniden başlamasına yönelik müzakerelerde ilerleme sağlanırken, ABD yönetimi de süreci yakından takip ediyor. Ancak güvenlik garantileri, geçiş ücretleri ve İran'ın talepleri konusunda taraflar arasında önemli görüş ayrılıkları bulunuyor.

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Son Dakika Güncel Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran'ı çok sert vuracağız - Son Dakika

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