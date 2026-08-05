Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li magazin yazarı Perez Hilton'un TikTok'taki canlı yayınında kendisine zarar verdiğinin görülmesi üzerine polis ekipleri evine sevk edildi. Yetkililer olayı ruh sağlığı krizi kapsamında değerlendirirken, TikTok hesabı askıya alındı. Hilton'un menajerleri ise ünlü isimle henüz iletişim kuramadıklarını belirterek önceliklerinin onun ve ailesinin sağlığı olduğunu açıkladı.

ABD'li magazin yazarı ve televizyon kişiliği Perez Hilton'un TikTok'ta yaptığı canlı yayın endişeye neden oldu. Canlı yayında kendisine zarar verdiği görülen Hilton için çok sayıda ihbar yapıldı.

İhbarların ardından Miami-Dade Şerif Ofisi ekipleri Hilton'un evine gitti. Yetkililer, aile üyeleriyle görüştüklerini ve Hilton'un evde tek başına olduğunu belirledi.  Polis, olayın ardından müdahaleyi kontrollü şekilde sürdürme kararı alırken, durumun yakından izlendiğini açıkladı.

Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti

ÜÇ ÇOCUK BABASI

Gerçek adı Mario Armando Lavandeira Jr. olan Perez Hilton, 2000'li yılların başında kurduğu magazin internet sitesiyle dünya çapında tanındı. Daha sonra televizyon programlarında yer alan Hilton, Hollywood'daki ünlüler ve magazin gündemine ilişkin yorumlarıyla dikkat çekti. Üç çocuk babası olan Hilton'un sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti

"KRİZ MÜDAHALESİ YÖNTEMLERİ UYGULANIYOR"

Miami-Dade County Şerif Ofisi, olayın ruh sağlığı krizi olarak değerlendirildiğini belirterek, bu tür durumlarda önceliklerinin gerginliği azaltmak ve iletişim kurmaya zaman tanımak olduğunu bildirdi.

Açıklamada, başkaları için doğrudan bir tehdit bulunmadığı sürece zaman, mesafe ve kriz müdahale tekniklerinin tercih edildiği ifade edildi. Yetkililer, durumu yakından izlemeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti

TIKTOK HESABI ASKIYA ALINDI

Olayın ardından söz konusu canlı yayın platformdan kaldırılırken, TikTok'un Perez Hilton'un hesabını askıya aldığı öğrenildi. Olay sırasında evde kimlerin bulunduğu netlik kazanmazken, Hilton'un üç çocuk babası olduğu belirtildi.

MENAJERLERİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Golden Artists Entertainment'ın eş CEO'ları Dante Rusciolelli ve Rebekah Kochan, TMZ'ye yaptıkları açıklamada Perez Hilton ile henüz doğrudan iletişim kuramadıklarını belirtti.

Açıklamada, "Müvekkilimiz Perez Hilton ile ilgili internette dolaşan endişe verici görüntülerden haberdarız. Tüm çabalarımıza rağmen şu ana kadar kendisiyle doğrudan iletişim kuramadık. Önceliğimiz Perez'in ve ailesinin sağlığı ile güvenliğidir. Doğrulanmış bilgilere ulaşana kadar konu hakkında daha fazla yorum yapmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Menajerleri ayrıca kamuoyundan Hilton'un ve ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.

Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti

SAĞLIK SORUNLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Gerçek adı Mario Armando Lavandeira Jr. olan Perez Hilton, bu yıl yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle birkaç kez hastanede tedavi görmüştü. Tedavisinin ardından yaptığı paylaşımlarda yaşadığı sürecin hayatını değiştirdiğini ve inancının güçlendiğini ifade etmişti.

Hilton ayrıca geçmişte yaptığı hatalar nedeniyle kamuoyundan ve kırdığı kişilerden özür dilediğini, geçmiş davranışlarından pişmanlık duyduğunu söylemişti.

MAGAZİN DÜNYASININ EN TARTIŞMALI İSİMLERİNDEN BİRİ

2004 yılında kurduğu PerezHilton.com adlı internet sitesiyle dünya çapında tanınan Perez Hilton, magazin dünyasının en etkili ve aynı zamanda en tartışmalı isimlerinden biri olarak biliniyor. Sert yorumları ve sansasyonel haberleriyle geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan Hilton, uzun yıllardır eğlence gazeteciliğinin öne çıkan figürleri arasında yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadına sahilde cinsel taciz Polis yakaladı, mahkeme serbest bıraktı Genç kadına sahilde cinsel taciz! Polis yakaladı, mahkeme serbest bıraktı
Trump’ın gümrük vergisi kararına 25 eyaletten dava Trump'ın gümrük vergisi kararına 25 eyaletten dava
Petro’dan Espriella’nın yemin törenine 3 gün kala çarpıcı uyarı: Bombalı saldırı olacak Petro'dan Espriella'nın yemin törenine 3 gün kala çarpıcı uyarı: Bombalı saldırı olacak
Muharrem İnce adaylık iddialarına noktayı koydu: Böyle bir derdim yok Muharrem İnce adaylık iddialarına noktayı koydu: Böyle bir derdim yok
Gözler bugün Beştepe’de 322 paşa için karar verilecek Gözler bugün Beştepe'de! 322 paşa için karar verilecek
Rapçi Khontkar, İstanbul’daki konserini terk etti Seyirciler isyan etti Rapçi Khontkar, İstanbul’daki konserini terk etti! Seyirciler isyan etti
Türkiye devreye giriyor 14 ülkenin destek verdiği ittifak için kritik temas Türkiye devreye giriyor! 14 ülkenin destek verdiği ittifak için kritik temas
Menderes Belediyesi’ne operasyon Başkan İlkay Çiçek dahil çok sayıda gözaltı var Menderes Belediyesi'ne operasyon! Başkan İlkay Çiçek dahil çok sayıda gözaltı var
İstanbul’da ilginç görüntü Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı İstanbul'da ilginç görüntü! Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı
12 yıl formasını giydiği kulübün ezeli rakibine imza attı 12 yıl formasını giydiği kulübün ezeli rakibine imza attı
Gümüşlük’te halk plajı isyanı Belediye Başkanı’na tepkiler çığ gibi Gümüşlük'te halk plajı isyanı! Belediye Başkanı'na tepkiler çığ gibi
Kum yüklü kamyon faciası: 10 çocuk annesi hayatını kaybetti Kum yüklü kamyon faciası: 10 çocuk annesi hayatını kaybetti
Gelirse yer yerinden oynar Fenerbahçe’ye Portekiz’i gole boğan yıldız Gelirse yer yerinden oynar! Fenerbahçe'ye Portekiz'i gole boğan yıldız
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu’na soğuk duş 1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Şamil Tayyar: Tahir Sarıkaya konuşursa medyada deprem olur Şamil Tayyar: Tahir Sarıkaya konuşursa medyada deprem olur
Galatasaray’a Singo şoku Ligin ilk haftasında forma giyemeyecek Galatasaray'a Singo şoku! Ligin ilk haftasında forma giyemeyecek
Teknedeki görüntü olay Ester, Mbappe’yi aldatıyor mu Teknedeki görüntü olay! Ester, Mbappe'yi aldatıyor mu?

07:35
Gazze’de yürek yakan görüntü 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı
Gazze'de yürek yakan görüntü! 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı
07:17
Ufuk Beydemir’den eski eşi İpek Filiz Yazıcı’nın yeni aşkına olay yorum
Ufuk Beydemir'den eski eşi İpek Filiz Yazıcı'nın yeni aşkına olay yorum
06:24
Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran’ı çok sert vuracağız
Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran'ı çok sert vuracağız
06:17
Hacıyev’den sert çıkış: Türk-Azerbaycan ilişkilerini baltalayanlar haindir
Hacıyev'den sert çıkış: Türk-Azerbaycan ilişkilerini baltalayanlar haindir
05:32
150 kilometre hızla gelip ATV’yi biçti Sürücü feci şekilde can verdi
150 kilometre hızla gelip ATV'yi biçti! Sürücü feci şekilde can verdi
00:02
Ünlüler soruşturmasında yeni skandal: Koray Beşli’nin dijital materyallerinden 18 yaş altı kız çocuklarıyla ilgili içerikler çıktı
Ünlüler soruşturmasında yeni skandal: Koray Beşli’nin dijital materyallerinden 18 yaş altı kız çocuklarıyla ilgili içerikler çıktı
23:42
Trabzonspor, Muhammed Salah’ın transferini KAP’a bildirdi.
Trabzonspor, Muhammed Salah'ın transferini KAP'a bildirdi.
22:06
Acun Ilıcalı’dan rekor transfer
Acun Ilıcalı'dan rekor transfer
21:57
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı Suçlama çok ağır
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır
21:55
Domenico Tedesco’dan Fenerbahçe’ye dev kıyak
Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'ye dev kıyak
21:11
Bambaşka biri oldu Nene’nin son halini görenler tanıyamıyor
Bambaşka biri oldu! Nene'nin son halini görenler tanıyamıyor
20:51
Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu
Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu
20:31
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
19:59
Batman’daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
19:49
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
19:14
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
18:10
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 08:02:17. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.