Hacıyev\'den sert çıkış: Türk-Azerbaycan ilişkilerini baltalayanlar haindir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ile Kültürlerarası Ağ Derneği iş birliğinde düzenlenen "Barışın Coğrafyası Karabağ: Güney Kafkasya'da İmar, İstikrar ve Bölgesel İşbirliği" programı kapsamında Anadolu Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Washington'da imzalanan barış anlaşmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğini hatırlatan Hacıyev, bu sürecin Azerbaycan'ın barışa olan bağlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Ermenistan'da seçimlerin ardından yürütülen yeni anayasa hazırlık sürecini yakından takip ettiklerini belirten Hacıyev, anayasada Azerbaycan'a yönelik toprak iddiası içeren maddenin kaldırılmasını beklediklerini ifade etti.

Hacıyev, "Ermenistan anayasasında Azerbaycan'a karşı bir toprak iddiası konusu var. Biz de onun yeni anayasada olmamasını yani çıkarılmasını bekliyoruz. Ermenistan tarafından da böyle niyetler var." dedi.

"BARIŞ ANLAŞMASININ İMZALANMASI İÇİN ENGEL GÖRMÜYORUZ"

Hacıyev, Ermenistan'da referandumla yeni anayasanın kabul edilmesi ve söz konusu maddenin metinden çıkarılması halinde barış anlaşmasının nihai olarak imzalanmasının önünde herhangi bir engel kalmayacağını belirtti.

Bölgede fiili anlamda barış ortamının bulunduğunu ifade eden Hacıyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

KARABAĞ'DA 9 ŞEHİR VE 300 KÖY YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Karabağ'daki yeniden imar çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Hacıyev, bölgede kapsamlı bir inşa sürecinin devam ettiğini söyledi.

"Karabağ'da bugün 9 şehir ve 300 köyü sıfırdan inşa ediyoruz. Yani yeni şehirler, yeni kasabalar ve yeni köyler kuruluyor." diyen Hacıyev, kısa sürede binlerce kilometrelik yol, köprü ve tünelin tamamlandığını aktardı.

Yaklaşık 60 bin kişinin Karabağ'da yaşamaya, çalışmaya ve eğitim görmeye başladığını belirten Hacıyev, mayın tehdidinin ise halen sürdüğünü söyledi. Mayın temizleme faaliyetlerinin devam ettiğini kaydeden Hacıyev, vatandaşların güvenli şekilde şehir ve kasabalara kademeli olarak yerleştirildiğini ifade etti.

Hacıyev, "Doğal bir cennet olan Karabağ'da bir cennet yaratma sürecindeyiz." ifadelerini kullandı.

ZENGEZUR KORİDORU İÇİN "BU YIL BAŞLAYABİLİR" MESAJI

Zengezur Koridoru'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hacıyev, Ermenistan ve ABD'den gelen açıklamaların fizibilite çalışmalarının son aşamaya geldiğine işaret ettiğini söyledi.

"Ermenistan ve ABD tarafından verilen sinyaller, fizibilite çalışmalarının artık son aşamada olduğunu ve inşaat çalışmalarının bu yıl başlayacağını gösteriyor." diyen Hacıyev, Azerbaycan tarafında Bakü'den Zengilan'a uzanan çift yönlü kara yolunun son aşamaya geldiğini, demir yolu hattının da tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Nahçıvan'daki demir yolu altyapısının yeniden inşa edildiğini ifade eden Hacıyev, Türkiye'nin de Kars-Iğdır demir yolu hattını inşa ettiğini hatırlattı.

Bu projelerin tamamlanmasıyla Nahçıvan'ı Türkiye'ye bağlayacak demir yolu hattının hayata geçirileceğini belirten Hacıyev, "Ermenistan ve ABD'nin Zengezur Koridoru yani Trump Koridoru olarak adlandırdıkları projenin inşaat sürecini de başlatmalarını bekliyoruz." dedi.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNE VURGU

Türk halkına da mesaj veren Hacıyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin tarihi bir miras olduğunu belirterek iki ülke ilişkilerinin dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi.

"Türkiye ve Azerbaycan, dünya için kardeşliğin bir örneğidir. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ve bu dostluk, bu kardeşlik, atalarımız ve dedelerimizden bize miras kalan bir armağan ve bir hatıradır." ifadelerini kullanan Hacıyev, iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermeye çalışan çevrelerin başarılı olamayacağını savundu.

Hacıyev, "Yaptıkları tek şey kirli propagandadır. Türk-Azerbaycan ilişkilerini baltalamaya çalışanları hain olarak adlandırıyorum. İster Türkiye'de ister Azerbaycan'da olsunlar, böyle bir niyeti ortaya koyanlar asla hedeflerine ulaşamazlar. Çünkü etle tırnak arasına kimse giremez." dedi.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşliğin halkların iradesi ve iki ülke cumhurbaşkanlarının liderliğiyle daha da güçleneceğini belirten Hacıyev, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin gelecekte de devam edeceğini ifade etti.