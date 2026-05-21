Yaşlılıkta Bireysel Tercihlerin Önemi
21.05.2026 12:03
Araştırma, yaşlılık sağlığında bireysel tercihlerinin %80 belirleyici olduğunu ortaya koydu.

İNGİLTERE'de yapılan bir araştırma yaşlılıkta ortaya çıkan sağlık sorunlarında bireysel tercihlerin büyük ölçüde belirleyici olduğunu gösterdi.

İngiltere'de 'Oxford Uzun Ömür Projesi' kapsamında tıp, fizyoloji ve yaşlanma politikaları alanında uzman disiplinler arası bir heyet tarafından 'Daha Uzun, Daha İyi Yaşamak' isimli rapor hazırlandı. Çalışma, insanların kendi yaşam süreleri ve yaşlılık sağlıkları üzerindeki kontrolünün sanılandan çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, yaşlılıktaki kronik rahatsızlıkların ve sağlık sorunlarının en az yüzde 80'inin bireylerin kendi yaşam tarzı tercihlerinden kaynaklandığını bildirdi. Raporda, işlenmiş gıdalardan kaçınmak, uyku düzenine öncelik vermek, saat 18.30'dan sonra yemek yemeyi bırakmak ve et tüketimini azaltmak sağlık açısından önerilen tavsiyeler arasında yer aldı.

Harvard ile Edinburgh gibi üniversitelerden bilim insanları ise raporda belirtilen oranın insan biyolojisini ve toplumsal gerçekleri aşırı basitleştirdiğini savundu. Eleştirmenler; yoksulluk, çevre kirliliği, sağlıklı gıdaya erişim zorluğu ve çalışma şartları gibi bireyin kontrolü dışındaki yapısal faktörlerin göz ardı edildiğini aktardı. Ekonomik düzeyi yüksek olan insanların daha sağlıklı yaşamasının bir tesadüf olmadığını vurgulayan uzmanlar, bu tür yaklaşımların asıl sorumluluğu taşıyan politika yapıcıları ve şirketleri temize çıkarma riski taşıdığını kaydetti. Raporun savunucuları, sorumluluğu bireye vermenin insanlara kendi hayatlarını iyileştirme gücü, kontrol hissi ve umudu aşıladığını ifade etti.

Kaynak: DHA

Politika, Dünya, Son Dakika

