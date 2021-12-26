Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden Sauna isimli kadının başına gelenler, sosyal medyada çok konuşuldu. Sauna, evsiz kalmasının ardından yakın bir arkadaşını eve aldı. Bu sırada kocası da işe gitmiyordu ve evdeydi. Genç kadın bir süre sonra arkadaşı ve kocasının hareketlerinden şüphelenmeye başladı.

YATAK ODASINA KAMERA YERLEŞTİRDİ

Sauna, kocası ve arkadaşı arasında bir ilişkiolup olmadığını öğrenmek için yatak odasına gizli kamera yerleştirdi ve her zamanki gibi işe gitti. İşte yorucu bir gün geçirdikten sonra eve dönen kadın, merak içerisinde gizli kameranın kaydettiklerine bakmaya gitti.

GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA DEHŞETE DÜŞTÜ

Genç kadın, gördükleri karşısında dehşete düştü, çünkü kocası ve yakın arkadaşı, kendisi evde yokken cinsel ilişkiye girmişti. Gördüklerinden habersizmiş gibi davranan Sauna, daha sonrasında arkadaşıyla yüzleşerek yaptığının ne kadar yanlış olduğunu anlattı. Bu sırada ikili arasındaki itiş kakışlar da yine kameralara yansıdı.

9 MİLYON GÖRÜNTÜLENME ALDI

Sauna'nın sosyal medya hesabından paylaşarak başından geçenleri anlattı video, kısa süre içerisinde 9 milyondan fazla görüntülenme, binlerce de yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, kocası ve arkadaşı kadar, ikisini evde yalnız bırakması nedeniyleSauna'nın da suçlu olduğu şeklinde yorumlarda bulundu.