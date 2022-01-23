Çin'de kaydedilen bir görüntü, TikTok'ta gündeme oturdu. Yolda ilerlediği sırada aç bir köpek gören adam, gizemli tavırları nedeniyle şüphelendiği köpeğe yemek verdi.
Douyin isimli sosyal medya kullanıcısı, ilk başta köpeğin yemeği kendisi için istediğini düşündü fakat tahmin ettiği gibi olmadı. Köpek, yemeği aldıktan saniyeler sonra koşmaya başladı.
Adam da vakit kaybetmeden köpeği takip etmeye başladı. Ancak bir süre sonra karşısına çıkan manzara nedeniyle hıçkırıklara boğuldu. Çünkü köpek, yemeği kendisi için değil yavruları için istemişti.
Köpeğin yemeği aldıktan sonra adama doğru attığı "teşekkür bakışı" da gözlerden kaçmadı. Video, milyonlarca görüntülenmenin yanı sıra çok sayıda yorum da aldı.
Son Dakika › Dünya › Yemek verdiği sokak köpeğini takip eden adam, karşısındaki manzarayla hüzünlendi - Son Dakika Dünya