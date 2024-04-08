Yemen\'de İran destekli Husiler İngiltere ve İsrail gemilerini balistik füzeyle vurdu

Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İngiltere ve İsrail'e ait 3 geminin vurulduğunu duyurdu. Bir İngiliz gemisinin Kızıldeniz'de füzelerle hedef alındığı ve tam isabetle vurulduğu belirtildi. Ayrıca, işgal altındaki Filistin limanlarına giden 2 İsrail gemisinin de vurulduğu ifade edildi.
ABD Merkez Komutanlığı'na göre Husiler31 Ekim2023'ten bu yana Kızıldeniz'in güneyi ve Aden Körfezi'nden geçen ticari gemilere karşı en az 26 ayrı saldırı gerçekleştirdi. Husi temsilcileri bu saldırıların İsrail'in Gazze'ye saldırısına bir tepki olduğunu iddia ediyor ve İsrail bağlantılı gemileri hedef aldıklarını söylüyor.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesire televizyonunda yayımlanan konuşmasında, bir İngiliz gemisinin Kızıldeniz'de füzelerle hedef alındığını ve geminin tam isabet vurulduğunu söyledi. İşgal altındaki Filistin limanlarına giden 2 İsrail gemisinin de vurulduğunu kaydeden Seri, ilk geminin (MSC GRACEF) Hint Okyanusu'nda diğerinin ise (MSC GINA) Umman Denizi'nde balistik füzelerle hedef alındığı bilgisini verdi.
Yahya Seri, Gazze'deki saldırılar duruncaya dek İsrail gemilerinin, Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'ndan geçişine engel olacaklarını yineledi. İsrail'den, Husilerin açıklamalarına henüz yanıt gelmedi.
Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücünün" oluşturulduğunu açıkladı. ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
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