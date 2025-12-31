Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız
31.12.2025 06:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan ortak savunma anlaşmasını fesheden Yemen'de Savunma Bakanlığı, Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi tarafından verilecek tüm görevleri yerine getirmeye hazır olduğunu duyurdu.

Yemen Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesi "26sepnews"te yayımlanan açıklamada, ordunun "ulusal kararların" arkasında olduğu ifade edildi.

"BAŞKOMUTANIN TÜM GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEYE HAZIRIZ"

Silahlı kuvvetlerin anayasal görevlerini yerine getirmek için tam teyakkuzda bulunduğu ve "Başkomutan Alimi tarafından verilecek tüm görevleri yerine getirmeye hazır olduğu" ifade edilen açıklamada, ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen halkına verdiği destek takdirle karşılandı.

NE OLMUŞTU?

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi de bugün yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan ortak savunma anlaşmasının feshedildiğini duyurmuştu.

Ülkedeki tüm BAE güçleri ve personelinin 24 saat içinde Yemen topraklarından çekilmesini isteyen Alimi, meşru yönetime bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ne Hadramevt ve Mehra vilayetlerindeki tüm askeri kamplara girerek kontrolü ele almaları talimatını vermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tren beklerken kalbi durdu, sağlık çalışanı saniyelerle yarıştı Tren beklerken kalbi durdu, sağlık çalışanı saniyelerle yarıştı
Erden Timur’un sevk yazısında ortaya çıktı 1 milyon 309 bin TL’lik para alışverişi Erden Timur'un sevk yazısında ortaya çıktı! 1 milyon 309 bin TL'lik para alışverişi
BUDO seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi BUDO seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Trump’tan “Türkiye ile İsrail arasında çatışma yaşanır mı“ sorusuna net yanıt Trump'tan "Türkiye ile İsrail arasında çatışma yaşanır mı?" sorusuna net yanıt
“Fed’de bir aptal var“ diyen Trump, Powell’a dava açmaya hazırlanıyor "Fed'de bir aptal var" diyen Trump, Powell'a dava açmaya hazırlanıyor
ABD ordusundan uyuşturucu kaçakçılığına darbe: 2 kişi öldürüldü ABD ordusundan uyuşturucu kaçakçılığına darbe: 2 kişi öldürüldü

06:37
İstanbul’un 3 ünlü mekanına bir ay kapatma cezası
İstanbul'un 3 ünlü mekanına bir ay kapatma cezası
06:26
Suudi Arabistan’ın resti sonrası BAE’den dikkat çeken Yemen hamlesi
Suudi Arabistan'ın resti sonrası BAE'den dikkat çeken Yemen hamlesi
01:34
MTV zam oranı belli oldu
MTV zam oranı belli oldu
00:18
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam İşte yeni tarifeler
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam! İşte yeni tarifeler
21:42
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı’ndan ilk görüntü
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
19:52
Kar etkisini artırdı, yılın son gününde o şehirlerde okullar tatil
Kar etkisini artırdı, yılın son gününde o şehirlerde okullar tatil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2025 06:48:26. #7.11#
SON DAKİKA: Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.