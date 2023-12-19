Yemenli Husiler Kızıldeniz\'de petrol tankerine saldırdı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemenli Husilerin Kızıldeniz'in güneyinde SWAN ATLANTIC adlı petrol tankerine İHA ve balistik füzeyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "18 Aralık günü, Güney Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik iki Husi militan saldırısı gerçekleşti. SWAN ATLANTIC adlı kimyasal/petrol tankeri, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatılan tek yönlü bir saldırı İHA'sı ve bir gemi savar balistik füzenin saldırısına uğradı. Cayman Adaları bandıralı SWAN ATLANTIC gemisi, saldırıda isabet aldığını bildirmiş ve yardım talep etmiş, en yakın ABD savaş gemisi olan USS Carney hasar tespiti için gemiye müdahale etmiştir. O sıralarda, M/V CLARA adlı dökme yük gemisi de bulundukları yerin yakınında suda bir patlama olduğunu bildirmiştir. Bu saldırı M/V SWAN ATLANTIC'e yapılan saldırıdan ayrıdır. Herhangi bir destek talebi ya da hasar bildirimi olmamıştır. Her iki olay sırasında da herhangi bir yaralanma bildirilmemiştir" denildi.