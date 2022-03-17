İngiltere'de yaşayan ve 3. çocuğuna hamile olan aubrecita, sorunsuz bir doğumla bebeğini dünyaya getirdi. Doğumun ardından anne ve bebek, özel bir odaya alındı.
Bebeğinin beslenme vaktinin gelip gelmediğini öğrenmek isteyen aubrecita, kenarda uyuyan eşinin telefonundan saate bakmak istedi. Fakat bu sırada gördükleri nedeniyle dakikalarca kendisine gelemedi.
Eşinin kendisini Marissa adlı bir kadınla aldattığını öğrenen aubrecita, kadının attığı "Gel bana sarıl" mesajını da okudu. Genç kadınayrıca, eşi tarafından karşı tarafa gönderilen "Bu çocuk bana benzemiyor" mesajı nedeniyle de büyük üzüntü yaşadı.
Aubrecita, başına gelen bu olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Söz konusu video, kısa süre içerisinde 5 milyona izlenme aldı.
Son Dakika › Dünya › Yeni doğum yapan kadın, hayatının şokunu yaşadı! Saate bakmak için eşinin telefonunu eline aldı ve o mesajı gördü - Son Dakika