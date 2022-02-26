Yeni iddia: ABD, Zelenski'ye seni Ukrayna'dan çıkaralım dedi, Zelenski reddetti! - Son Dakika

Washington Post gazetesinin ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti, Zelenski'e Rusya tarafından yakalanması ya da kaçırılmasını önlemek için kendisine Kiev'den ayrılması için yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

ÜLKEMDE KALACAĞIM DEDİ

Ancak Zelenski, bu teklifleri şu ana kadar reddederek, ülkesinin başında kalacağını belirtti. Zelenski dün hükümet yöneticileriyle sokakta çektiği bir videoyu paylaşarak, "Buradayız ülkemizi savunuyoruz" demişti.

1 NUMARALI HEDEF BENİM DEMİŞTİ

Zelenski, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusların 1 numaralı hedefinin kendisi, 2 numaralı hedefinin de ailesi olduğunu ancak ülkesini savunmak için görevinin başında olacağını açıklamıştı.