Yeni ortaya çıktılar! Bu görüntülerin Güney Çin Denizi'nde düşen ABD'ye ait F-35 savaş uçağına ait olduğu iddia ediliyor

Geçtiğimiz sene 24 Aralık'ta Güney Çin Denizi'nde ABD donanmasına bağlı USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada bir F-35C savaş uçağı düşmüştü. Söz konusu savaş uçağının düşme anına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı.

ALEVLER İÇİNDE DENİZE DÜŞTÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, savaş uçağının uçak gemisindeki piste yanlış açı ile yaklaştığı ve alevler içinde piste sürüklenmesinin ardından denize düştüğü görüldü.

VİDEONUN GERÇEKLİĞİ HENÜZ DOĞRULANMADI

ABD Donanması tarafından söz konusu videonun gerçekliği henüz doğrulanmadı. Öte yandan kazada pilot kendisini uçaktan fırlatmayı başarmış, gemideki 7 personel ise yaralanmıştı.

TÜRKİYE F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMIŞTI

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldı ve bu sistemin parçaları Haziran 2019'da Türkiye'ye ulaşmaya başladı. ABD, bu sistemin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı ve bazı gizli askeri bilgilerin Rusya'nın eline geçebileceği gerekçesiyle Türkiye'ye tepki gösterdi. Bu kapsamda ABD, 17 Temmuz 2019'da Türkiye'yi, proje ortağı olduğu F-35 yeni nesil savaş uçaklarının üretim sürecinden çıkarttığını duyurdu. Projeyi yürüten ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin, Türkiye'de üretilen parçaların Mart 2020'den itibaren ABD'de üretileceğini açıkladı.