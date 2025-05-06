Yeni Papa Seçimi İçin Konklav Başlıyor - Son Dakika
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Dünya

Yeni Papa Seçimi İçin Konklav Başlıyor

Yeni Papa Seçimi İçin Konklav Başlıyor

Vatikan'da 267'nci papa seçimi için 133 kardinal Konklav'da bir araya geliyor.

06.05.2025 12:13
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VATİKAN'da Katolik Kilisesi'nin yeni papasını belirlemek üzere seçim süreci (Konklav) yarın başlayacak.

Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirleneceği Konklav'da, yaşı 80'in altında ve seçime katılabilecek durumda olan 133 kardinal yarın sabah önce birlikte ayin yapacak, Sistine Şapeli'nde yerel saatle 16.30'da (TSİ 17.30) ilk oturum için bir araya gelecek. Hristiyan ilahileri eşliğinde Sistine Şapeli'ne girecek kardinaller burada yemin edecek. Daha sonra 'Extra Omnes' yani Latince 'işi olmayanlar çıksın' anlamındaki komut verilecek ve kardinaller dış dünyayla bağlantılarını her şekilde keserek, kendilerini buraya kapatacak.

Konklav'da oturumlara, Papa Franciscus döneminde Vatikan Devlet Sekreterliği (Başbakan) de yapan İtalyan Kardinal Pietro Parolin başkanlık edecek. Yarın öğleden sonraki tek oylamayla başlayacak Konklav süresince papa seçilene dek Sistine Şapeli'nde 133 kardinalin sabah ve öğleden sonraları ikişer olmak üzere bir günde 4 oylama yapması planlanıyor.

Oylamalar sonunda papa seçilememesi halinde, kardinallerin oy pusulaları yakılarak şapelin bacasından 'siyah' duman çıkarılacak ve dünyaya bir papanın seçilemediği mesajı iletilecek. Sabahki oylamalardan sonuç çıkmazsa öğlen saatlerinde bir kez, akşamki oylamalardan da yine sonuç çıkmaması halinde yine bir kez 'siyah' duman çıkacak. Kilise hukukuna göre, Konklav'daki oylamada üçte iki çoğunluğu yani 89 oy alan kardinal, görevi kabul etmesi durumunda katoliklerin yeni ruhani lideri yani papa ve aynı zamanda Vatikan devlet başkanı olacak. Bu sırada yine kardinallerin oy pusulaları yakılarak Sistine Şapeli'nin bacasından bu sefer 'beyaz duman' çıkması sağlanacak ve dünyaya yeni papanın seçildiği mesajı iletilecek. Aynı anda, yeni papa, şapelin 'Ağlama Odası' olarak bilinen özel odasına alınarak burada kendisi için hazırlanan papalık kıyafetlerini giyecek.

'Beyaz duman' çıktıktan sonra bir saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya tanıtılacak. Yeni papayı dünyaya, 'Protodiacono' sıfatını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince 'Habemus Papam (Bir papamız var)' diyerek takdim edecek.

Kaynak: DHA

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