Yeni Zelanda 2024 yılına girdi

Erdoğan\'ın "Neden Suudi Arabistan?" sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş

2024'e ilk ülke Yeni Zelanda oldu. 2024'ü görkemli bir şekilde karşılayan ülkede saatler gece yarısını gösterdiğinde ışık ve havai fişek gösterileri düzenlendi.

BÜYÜK BİR COŞKUYLA YENİ YILA GİRDİLER

Dünyanın bir ucunda ülkeler yeni yılı karşılamaya başladı. Yeni Zelanda, 2024'e binlerce kişinin geri sayımının ardından "merhaba" dedi. 2024'ün ilk dakikalarına TSİ 14.00'da havai fişek gösterisi ile giren Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2024'ü büyük bir coşkuyla karşıladı.

KALABALIK SOKAKLARI DOLDURDU

Sidney kentinde, kutlamaların izleneceği yerler sabah saatlerinden itibaren dolmaya başladı. Kentin sembollerinden biri olan Sidney Köprüsü üzerindeki havai fişek gösterilerini izlemek için gelenler, alanda yerlerini aldı.