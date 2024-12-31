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Dünya yeni yıla hazırlanırken, Yeni Zelanda 2025'i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı.

Resmi adı Kiritimati olan Christmas Adası, dünyanın en ileri saat diliminde yer alıyor ve 7.000'den fazla nüfusuyla 2025'e ilk giren yer oldu. Kiribati'ye bağlı olan adanın ardından sırasıyla Tonga, Samoa ve Yeni Zelanda'nın Chatham Adaları yeni yıla girdi.

2025'i karşılayan ilk büyük şehirler, Greenwich saatiyle 11:00'de yeni yıla giren Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentleri oldu. Auckland'ın simgesi Sky Tower'dan fırlatılan havai fişekler, Londra'daki Big Ben'in yeni yılı müjdelemesinden 13 saat, New York'taki Times Meydanı'ndaki kutlamalardan 18 saat önce gökyüzünü aydınlattı.

Yeni Zelanda ve Avustralya'da toplanan kalabalıklar, havai fişek gösterilerini izlemek ve şampanya kadehlerini kaldırmak için en iyi noktaları seçti.

2024'ün sona ermesiyle dünya, Olimpiyat başarılarının, Donald Trump'ın dramatik dönüşünün, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çalkantıların yaşandığı bir yıla veda ediyor. İklim kaynaklı felaketlerin Avrupa ovalarından Katmandu Vadisi'ne kadar etkili olduğu 2024'ün, kayıtlara geçen en sıcak yıl olacağı neredeyse kesin.

Sydney Limanı'ndaki Yeni Yıl kutlamaları başlarken, birçok kutlamacı son 12 ayı geride bırakmanın rahatlığını yaşıyor. 32 yaşındaki sigorta çalışanı Stuart Edwards AFP'ye, "Dünyada birçok savaş ve karışıklık var. Herşeyin düzelmesi güzel olur" dedi.

Kendisini "dünyanın Yeni Yıl başkenti" ilan eden Sydney'de, gece yarısı ünlü Opera Binası ve Liman Köprüsü'nden dokuz ton havai fişek fırlatılacak. Her yıl olduğu gibi "aile havai fişekleri" yerel saatle 21:00'de Opera Binası ve Sydney Köprüsü'nü aydınlattı. Ana gösteriden üç saat önce gerçekleşen bu etkinliği izlemek için bir milyondan fazla izleyicinin şehrin kıyı şeridine akın etmesi bekleniyor.