Yeni Zelanda'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem
Kermadec Adaları açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, can kaybı yok.
YENİ Zelanda açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları açıklarında sarsıntı olduğunu duyurdu. 6.3 büyüklüğündeki depremin yerin 226,1 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: DHA
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