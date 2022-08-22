Yeni Zelanda'da evine fok balığı giren Ross: Sanırım kedimiz 'Coco' suçlu - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da evine fok balığı giren Ross: Sanırım kedimiz 'Coco' suçlu

22.08.2022 13:54

Yeni Zelanda'nın Tauranga kentinde yaşayan Deniz Ekolojisti Philip Ross'un evine fok balığı girdi.

Yeni Zelanda'nın Tauranga kentinde yaşayan Deniz Ekolojisti Philip Ross'un evine fok balığı girdi. Ross'un eşi Jenn fok balığını bahçeye doğru yönlendirerek evden çıkarmayı başardı. Fok balığının evdeki anları ise eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Olay, Tauranga kentinin Mount Maunganui bölgesinde 17 Ağustos Çarşamba günü meydana geldi. Deniz Ekolojisti Ross, evine geldiğinde fok balığıyla karşılaştı bunun üzerine Ross'un eşi ön kapıyı açarak fok balığını bahçeye doğru yönlendirdi. Daha sonra ise Yeni Zelanda Koruma Departmanı ekipleri olay yerine gelerek fok balığını götürdü. Öte yandan kayda alınan görüntülerde, fok balığının tenis masasının altından Ross'a baktığı ve daha sonra ileriye doğru hareket ettiği görüldü.

"KESİNLİKLE ÇOK YAKLAŞMAK İSTEMEZSİNİZ"

Olayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Ross, evinin okyanusa 150 metre uzaklıkta olduğunu, fok balığının muhtemelen kedi kapısından içeriye girdiğini söyledi. Fok balıklarının vahşi ve keskin dişlere sahip hayvanlar olduğunu belirten Ross, 'Kesinlikle çok yaklaşmak istemezsiniz. Eşim Jenn, bu durumlarda çok soğukkanlı ve durumu mükemmel bir şekilde ele alıyor. Ön kapıyı açtı ve fok balığını bahçeye doğru yönlendirdikten sonra kapıyı kapattı. Yeni Zelanda Koruma Departmanı ekipleri gelerek fok balığını götürdü' dedi.

'SANIRIM BU OLAYDA KEDİMİZ SUÇLU'

Ross, Coco adında bir kedisi olduğunu ifade ederek, 'Daha önce fok balıklarının kedi kapılarından geçtiğini duymamıştım. Ancak bu konuda sanırım kedimiz Coco'yu suçluyorum. Tahminime göre Coco, fok balığını evimize kovaladı' diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Yeni Zelanda'da evine fok balığı giren Ross: Sanırım kedimiz 'Coco' suçlu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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